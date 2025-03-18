«Не успеваем производить»: гендиректор «TOP PRO CINEMA» – о росте спроса на казахстанский контент

Как он отметил, сфера остро нуждается в профессиональных сценаристах, режиссерах, операторах, продюсерах и даже гримерах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития креативной индустрии, в том числе перспективы отечественного кинематографа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Генеральный директор продюсерского центра «TOP PRO CINEMA» Александр Аксютиц отметил рост экспорта казахстанского контента. По итогам 2024 года кассовые сборы отечественных фильмов превысили 22 млрд тенге, что на 30% больше, чем в 2023 году.

«Казахстанский контент уже покупают Россия, Кыргызстан, Ирландия, Германия, Азербайджан, Турция, Индия, Южная Корея, Великобритания и Узбекистан. Например, «Хабар» и «Казахстан» за последние 2 года продали за границу больше 30 своих сериалов, а за их дистрибуцию на глобальном рынке взялся немецкий медиагигант ZDF. Даже у моего маленького продюсерского центра «TOP PRO CINEMA» уже два эксклюзивных контракта на производство сериалов с крупнейшей на постсоветском пространстве стриминговой платформой «Кинопоиск». И количество заявок со стороны наших иностранных партнеров на создание в Казахстане оригинальных сериалов по их заказу неуклонно растет, что является лучшим подтверждением высокой востребованности отечественных креативщиков. Однако сложилась парадоксальная ситуация: своими силами мы пока не справляемся и спрос на казахстанский контент сейчас выше, чем мы в силах произвести», — рассказал Аксютиц.

По его словам, одной из сдерживающих развитие отрасли проблем является нехватка квалифицированных кадров. Сфера остро нуждается в профессиональных сценаристах, режиссерах, операторах, продюсерах и даже гримерах.

В качестве решения руководитель продюсерского центра предложил организовать образовательные программы с участием международных экспертов, обновить материально-техническую базу киностудии «Казахфильм» и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

«У нас очень много талантов, но им не хватает базовых знаний и навыков. Один из возможных шагов - организация образовательных программ с участием международных экспертов. Наши зарубежные партнеры готовы рассматривать такие инициативы, но для их реализации необходимо подходящее пространство. Многие продакшн-компании работают в небольших офисах, где проводить масштабные обучающие мероприятия затруднительно. Создание комфортных условий для развития профессиональной индустрии помогло бы не только обучению, но и укреплению международного сотрудничества», — поделился своим видением решения проблемы Александр Аксютиц.

Премьер-министр поддержал инициативу, подчеркнув важность кадрового потенциала для роста киноиндустрии.