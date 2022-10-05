Четырнадцать человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в городе Аксае Бурлинского района, один из них скончался.

На нерегулируемом перекрестке водитель легкового автомобиля не уступил дорогу маршрутной «газели», двигавшейся по главной дороге. В результате столкновения «газель» перевернулась. От полученных травм 72-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении центральной районной больницы. Другую пострадавшую, 64-летнюю женщину, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи направленны на амбулаторное лечение.

Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.