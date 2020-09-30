Не выходят на связь

Школьные оnline-уроки стали неотъемлемой частью нашего быта, иногда полностью парализуя жизнь в нашей квартире. Зато сколько новых впечатлений мы получили с моим сыном – шестиклассником!



Теперь мы всех его товарищей и учителей знаем в лицо и по голосу. Словом, стали они практически членами нашей семьи. А по накалу страстей некоторые уроки далеко превзошли трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов.



Вот упорно не выходит в Zoom прежний сосед сына по парте, да и Teams он полностью игнорирует. Учитель направляет к нему домой социального педагога, который на дистанции в 2 метра будет объяс­няться с его родителями и, вероятно, покажет «желтую карточку».



Впрочем, это не один такой дезертир. Бывают дни, когда уроки в нашем классе не посещают до трети учеников, а еще больше не присылают учителям выполненные задания. Школа упорно борется с виртуальными прогульщиками и отказниками, но некоторые учителя уже готовы выбросить белый флаг.



– Пришлите хотя бы раз готовые задания, – говорит в прямом эфире нерадивым ученикам один из преподавателей, – и я вам поставлю нормальные оценки за четверть.

Такое неосмотрительно высказанное предложение вызывает бурю негативных эмоций у тех, кто выполняет свою работу регулярно.



– Мы стараемся, время свое тратим, а их по одной работе оценят! – кричат дети в Zoom. – Несправедливо! Уравниловка! Не будем так учиться!

Учитель, не ожидав подобной реакции, отключает детям микрофоны, а затем и сам покидает не­уютное «шоу».



Первое время подготовке к школе хорошо помогали телевизионные уроки, качество которых, несомненно, сейчас выросло в разы. Но скоро начались несостыковки: уроки в школе начали непостижимым образом отставать от телевизионных, а значит и востребованность последних резко упала.

Как пояснила нам завуч, у телеканалов и нашей школы разные учебные планы… Так что, не прошло и трех недель сентября, а от телеуроков нам пришлось отказаться, целиком полагаясь лишь на собственные силы.



Вообще перемещение занятий в квартиры открыло глаза родителям на многое происходящее в школе. И в этом несомненная заслуга оnline.



Старые проблемы успели «окопаться» в виртуале. К примеру, ненормированные домашние задания по ряду предметов. Учителя не стесняются задавать их так много, что, наверное, не справятся и седовласые академики.



Родители делятся бедами в чате: «Дети за работой засиживаются далеко за полночь… Где же передовые методики или хотя бы обычные рамки разумного?»

К тому же и в новом формате часть учителей не может наладить дисцип­лину, посвящает учебное время целиком перекличкам и нравоучениям.

По всей вероятности, и на обычных уроках у них происходило то же самое, но мы же этого не знали!



Да, дети не остаются в долгу. Вмес­то учебы применяют спецэффекты видеопрограмм: подрисовывают в эфире учителям рожки да усики, вызывая несмолкаемый смех и срывая занятия.



Поэтому некоторые учителя вовсе перестали «заморачиваться». Они частенько заменяют уроки перепиской с учениками в WhatsApp. Зато другие успевают, по уверению сына, преподать в три раза больше, чем в обычной школе, а еще по собственной инициативе проводя дополнительные занятия. И что удивительно, ученики их посещают!

Особенно удивила меня учитель математики. Она в прямом эфире создала на своих занятиях такую душевную атмосферу и так доходчиво объясняла предмет, что я даже вспомнил с теплотой своих учителей и уроки тридцатилетней давности.



А на следующем «сеансе» учитель физкультуры заставил аудиторию встряхнуться и так зарядил всех своей энергией и бодростью, что вся моя семья начала делать зарядку в прямом эфире.



Словом, как бы могущественны не были цифровые технологии, а человеческий фактор заменить они не смогут.

