Колонка обозревателей
Не выходят на связь
Игорь Прохоров
Школьные оnline-уроки стали неотъемлемой частью нашего быта, иногда полностью парализуя жизнь в нашей квартире. Зато сколько новых впечатлений мы получили с моим сыном – шестиклассником!

Теперь мы всех его товарищей и учителей знаем в лицо и по голосу. Словом, стали они практически членами нашей семьи. А по накалу страстей некоторые уроки далеко превзошли трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов.

Вот упорно не выходит в Zoom прежний сосед сына по парте, да и Teams он полностью игнорирует. Учитель направляет к нему домой социального педагога, который на дистанции в 2 метра будет объяс­няться с его родителями и, вероятно, покажет «желтую карточку».

Впрочем, это не один такой дезертир. Бывают дни, когда уроки в нашем классе не посещают до трети учеников, а еще больше не присылают учителям выполненные задания. Школа упорно борется с виртуальными прогульщиками и отказниками, но некоторые учителя уже готовы выбросить белый флаг.

– Пришлите хотя бы раз готовые задания, – говорит в прямом эфире нерадивым ученикам один из преподавателей, – и я вам поставлю нормальные оценки за четверть.
Такое неосмотрительно высказанное предложение вызывает бурю негативных эмоций у тех, кто выполняет свою работу регулярно.

– Мы стараемся, время свое тратим, а их по одной работе оценят! – кричат дети в Zoom. – Несправедливо! Уравниловка! Не будем так учиться!
Учитель, не ожидав подобной реакции, отключает детям микрофоны, а затем и сам покидает не­уютное «шоу».

Первое время подготовке к школе хорошо помогали телевизионные уроки, качество которых, несомненно, сейчас выросло в разы. Но скоро начались несостыковки: уроки в школе начали непостижимым образом отставать от телевизионных, а значит и востребованность последних резко упала.
Как пояснила нам завуч, у телеканалов и нашей школы разные учебные планы… Так что, не прошло и трех недель сентября, а от телеуроков нам пришлось отказаться, целиком полагаясь лишь на собственные силы.

Вообще перемещение занятий в квартиры открыло глаза родителям на многое происходящее в школе. И в этом несомненная заслуга оnline.

Старые проблемы успели «окопаться» в виртуале. К примеру, ненормированные домашние задания по ряду предметов. Учителя не стесняются задавать их так много, что, наверное, не справятся и седовласые академики.

Родители делятся бедами в чате: «Дети за работой засиживаются далеко за полночь… Где же передовые методики или хотя бы обычные рамки разумного?»
К тому же и в новом формате часть учителей не может наладить дисцип­лину, посвящает учебное время целиком перекличкам и нравоучениям.
По всей вероятности, и на обычных уроках у них происходило то же самое, но мы же этого не знали!

Да, дети не остаются в долгу. Вмес­то учебы применяют спецэффекты видеопрограмм: подрисовывают в эфире учителям рожки да усики, вызывая несмолкаемый смех и срывая занятия.

Поэтому некоторые учителя вовсе перестали «заморачиваться». Они частенько заменяют уроки перепиской с учениками в WhatsApp. Зато другие успевают, по уверению сына, преподать в три раза больше, чем в обычной школе, а еще по собственной инициативе проводя дополнительные занятия. И что удивительно, ученики их посещают!
Особенно удивила меня учитель математики. Она в прямом эфире создала на своих занятиях такую душевную атмосферу и так доходчиво объясняла предмет, что я даже вспомнил с теплотой своих учителей и уроки тридцатилетней давности.

А на следующем «сеансе» учитель физкультуры заставил аудиторию встряхнуться и так зарядил всех своей энергией и бодростью, что вся моя семья начала делать зарядку в прямом эфире.

Словом, как бы могущественны не были цифровые технологии, а человеческий фактор заменить они не смогут.

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