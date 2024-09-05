Небархатный сезон Статьи 5 сентября 2024 г. 4:00 3 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Парламент законодательно готов поддержать обозначенные в Послании Главы государства задачи. фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Открывая первое на нынешней сессии пленарное заседание палаты спикер Мажилиса Ерлан Кошанов обозначил планы корпуса на предстоящий политический сезон. Он выразил готовность Парламента законодательно поддержать обозначенные в Послании Главы государства задачи и отметил, что Президент в значительной степени полагается на депутатский корпус и доверяет ему в решении множества вопросов. – Это также подтверждает правильность и действенность формулы Президента: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Мы видим, что многие вопросы, затронутые в Послании, требуют законодательной поддержки, – сказал спикер. Глава палаты считает, что назрел вопрос принятия нового закона о деятельности банков, пересмотра налоговой системы страны. – Президент продлил срок принятия Налогового кодекса на следующий год, что позволит нам не торопясь, тщательно его рассмотреть. Самое главное, мы сможем детально проработать кодекс вместе с экспертами, специалистами и предпринимателями. Налоговый кодекс должен быть понятен всем экономически активным гражданам. В этом вопросе нас ждет огромная работа, в которую должны быть вовлечены все депутаты и все фракции, – отметил Ерлан Кошанов. По словам спикера палаты, продолжится работы в рамках Указа Президента «О мерах по либерализации экономики». – Во время принятия Закона «О государственных закупках» мы обсуждали этот вопрос. Теперь пришло время снова вернуться к нему. Нам необходимо на законодательном уровне утвердить оптимальную политику управления государственными предприятиями. В ходе нынешней сессии мы продолжим работу по совершенствованию законодательства, направленного на возврат активов. Возвращенные средства и активы должны работать на благо народа. Вложение этих средств в экономику страны должно стать обязательным условием амнистии капитала. Это твердая позиция Президента, которую мы должны закрепить нормативно, – отметил спикер. Он напомнил, что значительная часть Послания основывается на реальных потребностях и запросах общества. – Мы встречались с населением в регионах и знаем, что вопросы, поднятые Президентом, действительно волнуют людей. Среди них – увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и гибели людей в результате аварий; участившиеся случаи незаконных действий в армии; проблема употребления наркотиков, несмотря на ужесточение законодательства; повсеместные случаи мошенничества, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Эти вопросы нам как депутатам предстоит решать. Необходимо совместно с государственными органами продолжить работу, направленную прежде всего на соблюдение законов и правопорядка, – отметил спикер. Парламенту предстоит поддержать инициативу Президента, объявившего 2025 год Годом рабочих профессий. – Это важный шаг, так как в стране остро не хватает инженеров, строителей, биологов, ветеринаров, специалистов в сфере водных ресурсов. Нам нужны кадры, которые будут строить заводы, дороги и дома. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос поддержки таких работников на законодательном уровне. Я считаю, что в будущем следует провести «правительственный час», посвященный этой теме. Также стимулирующим фактором станет учреждение государственной награды для представителей этих профессий. Мы, депутаты, будем поддерживать эту идею Президента на законодательном уровне, – подчеркнул Ерлан Кошанов. Продолжится работа и по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. – В стенах Мажилиса уже подготовлен законопроект по развитию искусственного интеллекта. В ближайшее время начнется его обсуждение. Этой осенью мы рассмотрим законопроекты по вопросам кибербезопасности и Цифрового кодекса. Все эти документы создадут правовую основу для дальнейшей цифровизации всех сфер экономики и обеспечения прозрачности управленческих процессов, – сказал Ерлан Кошанов. Проект закона о защите прав потребителей и сопутствующие к нему поправки представил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Он отметил, что необходимость совершенствования законодательства в сфере защиты прав потребителей подтверждается и статистикой ежегодного роста обращений недовольных действиями недобросовестного бизнеса и уровнем защиты своих прав, но все более грамотных и взыскательных потребителей. При разработке законопроекта изучен международный опыт и в результате предлагаются следующие новеллы. Во-первых, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый. Потребителю при сохранении досудебного порядка на втором этапе предоставляется право выбора способа защиты своих прав: напрямую подать иск в суд, либо обратиться к субъектам внесудебного урегулирования спора или в госорган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к административной ответственности. Также разграничиваются досудебный и внесудебный порядки урегулирования потребительских споров. Во-вторых, базовые принципы закона будут распространены на все сферы услуг, кроме финансовых, с сохранением отраслевого регулирования и компетенции соответствующих государственных органов в этих сферах. Законом создается институт омбудсмена по защите прав потребителей, который наравне с общественными объединениями получит право предъявлять в суды иски в отношении неопределенного круга потребителей. Предлагаются поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн-торговле. Исключены из числа невозвратных товаров медицинские изделия, абонентские устройства сотовой связи. Общественным объединениям потребителей предоставлена возможность делать контрольный закуп товаров и услуг. В ходе обсуждения проекта закона депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос невозможности возврата авиабилетов. – Я недавно столкнулся с проблемой невозвратных авиабилетов от авиакомпаний Air Astana и Fly Arystan. Их деятельность вызывает недовольство населения. Невозвратные авиабилеты, рейсы передвигаются. На сегодняшний день мы видим, что они стараются использовать свои возможности для еще большего удорожания билетов. Мы должны предусмотреть имущественную ответственность руководства авиакомпаний и дирекции аэропортов, – считает мажилисмен. Глава Минторговли Арман Шаккалиев согласился с постановкой вопроса. – Действительно, невозвратность авиабилетов была законодательно предусмотрена. Эта коллизия была, но ее сняли. Второе – привлечение к имущественной ответственности. Да, у нас в комитете мы получили расширение своей компетенции, предусматривается такая возможность. Сейчас в рамках нового законопроекта мы снимаем возможность 100-процентности невозвратных билетов, – сказал министр, но умолчал, повысятся ли в связи с этим цены на них. На вопросе Бакытжана Базарбека претензии к авиаперевозчикам не закончились. Так, депутаты возмущены инцидентом, который произошел с легендой казахской эстрады Бибигуль Тулегеновой. Сотрудники Air Astana в грубой форме не пропустили инвалидную коляску, в которой была певица, на борт. Депутат Аманжол Алтай возмутился и тем, что отечественные авиакомпании запрещают провозить домбру в ручной клади. Он считает, что домбра – это святое, а неуважение к ним авиаперевозчиком – это почти неуважение к национальным ценностям. Припомнил депутат и времена, когда наши предки не бросали домбру ни при каких обстоятельствах. – Когда вы сделаете так, чтобы они учитывали нашу национальную составляющую? – возмутился Аманжол Алтай. Министр Арман Шаккалиев, подчеркнув, что он уважает домбру и национальные ценности, ответил, что правила провозки домбры, или гитары, или любого другого инструмента регулируются в соответствии с гражданскими правами. К слову, в августе в авиакомпании Fly Arystan заявили, что если кто-то желает перевозить домбру в салоне, то у него будет такая возможность. Правда, придется купить для домбры отдельный билет и перевозить ее как пассажира. #мажилис #Парламент #заседание #Послание Президента