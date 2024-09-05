Небархатный сезон

Открывая первое на нынешней сессии пленарное заседание палаты спикер Мажилиса Ерлан Кошанов обозначил планы корпуса на предстоящий политический сезон. Он выразил готовность Парламента законодательно поддержать обозначенные в Послании Главы государства задачи и отметил, что Президент в значительной степени полагается на депутатский корпус и доверяет ему в решении множества вопросов.

– Это также подтверждает правильность и действенность формулы Президента: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Мы видим, что многие вопросы, затронутые в Послании, требуют законодательной поддержки, – сказал спикер.

Глава палаты считает, что назрел вопрос принятия нового закона о деятельности банков, пересмотра налоговой системы страны.

– Президент продлил срок принятия Налогового кодекса на следующий год, что позволит нам не торопясь, тщательно его рассмотреть. Самое главное, мы сможем детально проработать кодекс вместе с экспертами, специалистами и предпринимателями. Налоговый кодекс должен быть понятен всем экономически активным гражданам. В этом вопросе нас ждет огромная работа, в которую должны быть вовлечены все депутаты и все фракции, – отметил Ерлан Кошанов.

По словам спикера палаты, продолжится работы в рамках Указа Президента «О мерах по либерализации экономики».

– Во время принятия Закона «О государственных закупках» мы обсуждали этот вопрос. Теперь пришло время снова вернуться к нему. Нам необходимо на законодательном уровне утвердить оптимальную политику управления государственными предприятиями. В ходе нынешней сессии мы продолжим работу по совершенствованию законодательства, направленного на возврат активов. Возвращенные средства и активы должны работать на благо народа. Вложение этих средств в экономику страны должно стать обязательным условием амнистии капитала. Это твердая позиция Президента, которую мы должны закрепить нормативно, – отметил спикер.

Он напомнил, что значительная часть Послания основывается на реальных пот­ребностях и запросах общества.

– Мы встречались с населением в регионах и знаем, что вопросы, поднятые Президентом, действительно волнуют людей. Среди них – увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и гибели людей в результате аварий; участившиеся случаи незаконных действий в армии; проблема употребления наркотиков, несмотря на ужесточение законодательства; повсеместные случаи мошенничества, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Эти вопросы нам как депутатам предстоит решать. Необходимо совместно с государственными органами продолжить работу, направленную прежде всего на соблюдение законов и правопорядка, – отметил спикер.

Парламенту предстоит поддержать инициативу Президента, объявившего 2025 год Годом рабочих профессий.

– Это важный шаг, так как в стране остро не хватает инженеров, строителей, биологов, ветеринаров, специалистов в сфере водных ресурсов. Нам нужны кадры, которые будут строить заводы, дороги и дома. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос поддержки таких работников на законодательном уровне. Я считаю, что в будущем следует провести «правительственный час», посвященный этой теме. Также стимулирующим фактором станет учреждение государственной награды для представителей этих профессий. Мы, депутаты, будем поддерживать эту идею Президента на законодательном уровне, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Продолжится работа и по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта.

– В стенах Мажилиса уже подготовлен законопроект по развитию искусственного интеллекта. В ближайшее время нач­нется его обсуждение. Этой осенью мы рассмотрим законопроекты по воп­росам кибербезопасности и Цифрового кодекса. Все эти документы создадут правовую основу для дальнейшей цифровизации всех сфер экономики и обеспечения прозрач­ности управленческих процессов, – сказал Ерлан Кошанов.

Проект закона о защите прав потребителей и сопутствующие к нему поправки представил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Он отметил, что необходимость совершенствования законодательства в сфере защиты прав потребителей подтверждается и статис­тикой ежегодного роста обращений недовольных действиями недобросовестного бизнеса и уровнем защиты своих прав, но все более грамотных и взыскательных потребителей.

При разработке законопроекта изучен международный опыт и в результате предлагаются следующие новеллы. Во-первых, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый.

Потребителю при сохранении досудебного порядка на втором этапе предос­тавляется право выбора способа защиты своих прав: напрямую подать иск в суд, либо обратиться к субъектам внесудебного урегулирования спора или в госор­ган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к административной ответственности. Также разграничиваются досудебный и внесудебный порядки урегулирования потребительских споров.

Во-вторых, базовые принципы закона будут распространены на все сферы услуг, кроме финансовых, с сохранением отраслевого регулирования и компетенции соответствующих государственных органов в этих сферах.

Законом создается институт омбудсмена по защите прав потребителей, который наравне с общественными объединения­ми получит право предъявлять в суды иски в отношении неопределенного круга потребителей.

Предлагаются поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн-торговле. Исключены из числа невозвратных товаров медицинские изделия, абонентские устройства сотовой связи. Общественным объединениям потребителей предоставлена возможность делать контрольный закуп товаров и услуг.

В ходе обсуждения проекта закона депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос невозможности возврата авиабилетов.

– Я недавно столкнулся с проблемой невозвратных авиабилетов от авиакомпаний Air Astana и Fly Arystan. Их дея­тельность вызывает недовольство населения. Невозвратные авиабилеты, рейсы передвигаются. На сегодняшний день мы видим, что они стараются использовать свои возможности для еще большего удорожания билетов. Мы должны преду­смотреть имущественную ответственность руководства авиакомпаний и дирекции аэропортов, – считает мажилисмен.

Глава Минторговли Арман Шаккалиев согласился с постановкой вопроса.

– Действительно, невозвратность авиабилетов была законодательно предусмот­рена. Эта коллизия была, но ее сняли. Второе – привлечение к имущественной ответственности. Да, у нас в комитете мы получили расширение своей компетенции, предусматривается такая возможность. Сейчас в рамках нового законопроекта мы снимаем возможность 100-процентности невозвратных билетов, – сказал министр, но умолчал, повысятся ли в связи с этим цены на них.

На вопросе Бакытжана Базарбека претензии к авиаперевозчикам не закончились. Так, депутаты возмущены инцидентом, который произошел с легендой казахской эстрады Бибигуль Тулегеновой. Сотрудники Air Astana в грубой форме не пропустили инвалидную коляску, в которой была певица, на борт.

Депутат Аманжол Алтай возмутился и тем, что отечественные авиакомпании запрещают провозить домбру в ручной клади. Он считает, что домбра – это святое, а неуважение к ним авиаперевозчиком – это почти неуважение к национальным ценностям. Припомнил депутат и времена, когда наши предки не бросали домбру ни при каких обс­тоятельствах.

– Когда вы сделаете так, чтобы они учитывали нашу национальную составляющую? – возмутился Аманжол Алтай.

Министр Арман Шаккалиев, подчерк­нув, что он уважает домбру и национальные ценности, ответил, что правила провозки домбры, или гитары, или любого другого инструмента регулируются в соответствии с гражданскими правами.

К слову, в августе в авиакомпании Fly Arystan заявили, что если кто-то желает перевозить домбру в салоне, то у него будет такая возможность. Правда, придется купить для домбры отдельный билет и перевозить ее как пассажира.