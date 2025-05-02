Он будет расположен на главном шоссе Дубая Sheikh Zayed Road

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Ранее DarGlobal уже запустила совместно с Trump Organization ряд проектов в Саудовской Аравии, Омане и Катаре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Компания-застройщик DarGlobal и Trump Organization объявили о запуске строительства небоскреба под брендом президента США Дональда Трампа в Дубае, сообщается в пресс-релизе DarGlobal.

Согласно пресс-релизу, это первый на Ближнем Востоке проект небоскреба с резиденциями и гостиницей под брендом Trump International Hotel & Tower, и он подчеркивает "уверенность участников в долгосрочном потенциале роста региона".

В пресс-релизе также отмечается, что высота небоскреба составит 350 метров, и он будет расположен на главном шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. В здании будет расположен самый высокий открытый бассейн в мире.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2031 года, уточняется в пресс-релизе.