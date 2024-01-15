Недетская забота

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Айгуль Жалелова

Актуальные вопросы развития детской литературы и качества контента на казахском языке обсуждались в Алматы в ходе «круглого стола» «Творческая интеллигенция – детям Казахстана».

фото Юрия Беккера

Встреча прошла с участием ми­нист­ра культуры и информации Аиды Балаевой, главы Министерства просвещения Гани Бейсембае­ва, поэтов, писателей, главных редакторов детских печатных изданий, представителей Союза журналистов и Союза писателей, а также директоров респуб­ликанских библиотек.

Открывая мероприятие, министр культуры и информации Аида Балае­ва подчеркнула, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию детской литературы на казахском языке. Она отметила важность привития подрастающему поколению интереса к искусству, образованию, науке, литературе посредством печатных изданий.

Необходимо применять современные технологии и яркие идеи при создании детского контента. В министерстве создан департамент по развитию креативной индустрии, в эту сферу входит и деятельность всех детских изданий. Будет создан специальный фонд, цель которого – оказывать поддержку творческим проектам, талантливым авторам. Детский контент должен продвигаться в тес­ном сотрудничестве с региональными управлениями образования, библио­теками, родительскими организациями и даже большими трудовыми коллективами.

– Вопрос его популяризации и продвижения касается не только детей и подростков, но и взрослых. Обсуждение будет организовано на телеканалах в формате ток-шоу, поскольку эта тема должна дойти вплоть до отдаленных сел нашей страны. И только тогда мы сможем сформировать образованную нацию, стремящуюся к духовной зрелости, – сказала Аида Балаева.

В свою очередь главный редактор журнала «Айгөлек» Кымбат Абдильдакызы обратила внимание на то, что в Казахстане более 20 высших учебных заведений готовят журналистов, но желающих работать в детских журналах нет.

Доктор филологических наук, заведующий секцией детской литературы Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Нурдау­лет Акыш считает необходимым проведение отдельного конкурса детской литературы.

– Несмотря на то что есть достойные кандидаты, ни один детский писатель не выдвигался на Государственную премию после Музафара Алимбаева в 1982 году. Также необходимо рассмотреть воп­рос назначения им президентских стипендий, определения статуса школьных библиотек. В различных изданиях следует выделять страницы для детей, – отметил он.

Писатель, кинодраматург Елубай Смагул поднял вопрос подготовки сценаристов детских фильмов, посетовав, что после художественного фильма «Меня зовут Кожа» кинокартины для детей подобного уровня так и не созданы.

Оба министра заслушали вопросы и предложения, связанные с развитием детских изданий в стране. Гани Бейсембаев сообщил, что будет разработана комплексная программа по продвижению детских изданий в школах, увеличено количество библиотекарей, продолжится работа в направлении повышения их заработной платы. Он высоко оценил работу всех творческих коллективов, которые работают для детей, и наградил их благодарственными письмами. Среди них – газеты «Улан», «Дружные ребята», а также журналы «Ақ Желкен» и «Балдырған», входящие в ТОО «Қазақ газеттері».

По итогам встречи принято решение об организации комплекса мер по поддержке творческой интеллигенции, создающей произведения для детей и молодежи, проектов детских изданий в рамках креативной индустрии, проведении отдельной тематической секции в рамках Форума отцов и Форума родителей.

#дети #творчество #круглый стол #детская литература

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