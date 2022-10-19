Недопустимо использовать казахский язык для политических игр – Токаев

В ходе встречи с общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев заявил, что недопустимо использовать казахский язык для политических игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому оснований для беспокойства нет", – сказал Токаев.

По его словам, недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах.

"Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении. Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни". Следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей", – добавил Касым-Жомарт Токаев.