Инвестор ферросплавного завода в Экибастузе обратился в прокуратуру

Одним из значимых инвестпроектов считается строительство ферросплавного завода EkibastuzFerroAlloys в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Как уточняется, инвестиции в производство составляют 92 млрд тенге, это создание 800 постоянных рабочих мест, значительный объем экспортной продукции и поступление налогов.

Из-за проблем по завершению строительства железнодорожных путей в установленный срок, сокращались объемы поступающего оборудования.

Строительно-монтажные работы на заводе затягивались, в связи с чем инвестор обратился в прокуратуру.

— По данному факту в адрес акимата области внесено представление. После чего местным исполнительным органом приняты меры по реализации законных прав и интересов инвестора. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в надзорном органе.

На заседании фронт-офиса прокуратуры области рассмотрен вопрос согласования инвестором приглашений на въезд иностранных специалистов для проведения монтажных работ по технологическому оборудованию. Также на повестке дня вопрос обеспечения предприятия местными кадрами, это свыше 300 профильных специалистов. Для исключения волокиты и других барьеров уполномоченным госорганам даны конкретные поручения.

В ведомстве напомнили, что при возникновении проблемных вопросов инвесторы Павлодарской области могут обратиться по телефону мобильной группы по защите прав бизнеса и инвесторов 8-707-960-76-55, 31-50-75.

Прокуратура оперативно рассматривает каждое поступившее обращение инвестора. На сегодня мерами надзора и координации оказано содействие 10 инвесторам региона.