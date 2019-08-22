Нефтепродукты на сумму более миллиарда тенге похитили у АО "Озенмунайгаз"

Экономика
Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено расследование по факту хищения горюче-смазочных материалов (ГСМ) у акционерного общества (АО) "Озенмунайгаз", передает Lada.kz.
Между АО "Озенмунайгаз" и товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) "Батша куан" в декабре 2017 года был заключен договор об оказании услуг по приему, хранению и отпуску ГСМ, используемых для собственных нужд АО "Озенмунайгаз".
Через год представители АО "Озенмунайгаз" в ходе проверки вверенного партнерам имущества обнаружили отсутствие в резервуарах партнера более 500 тонн бензина и более 2000 тонн дизельного топлива на общую сумму 1,2 миллиарда тенге.
"Двое подозреваемых в хищении взяты под стражу. Для обеспечения решения гражданского иска потерпевшей стороны или возможной конфискации имущества на собственность ТОО "Батша куан" и подозреваемых наложен арест. В имущество входит нефтепроизводственная база, торгово-развлекательный центр и нежилое помещение общей стоимостью более 4,3 миллиарда тенге", – сообщили в департаменте экономических расследований области.
В настоящее время уголовное дело с согласия областной прокуратуры передано в Жанаозенский городской суд.
Между АО "Озенмунайгаз" и товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) "Батша куан" в декабре 2017 года был заключен договор об оказании услуг по приему, хранению и отпуску ГСМ, используемых для собственных нужд АО "Озенмунайгаз".
Через год представители АО "Озенмунайгаз" в ходе проверки вверенного партнерам имущества обнаружили отсутствие в резервуарах партнера более 500 тонн бензина и более 2000 тонн дизельного топлива на общую сумму 1,2 миллиарда тенге.
"Двое подозреваемых в хищении взяты под стражу. Для обеспечения решения гражданского иска потерпевшей стороны или возможной конфискации имущества на собственность ТОО "Батша куан" и подозреваемых наложен арест. В имущество входит нефтепроизводственная база, торгово-развлекательный центр и нежилое помещение общей стоимостью более 4,3 миллиарда тенге", – сообщили в департаменте экономических расследований области.
В настоящее время уголовное дело с согласия областной прокуратуры передано в Жанаозенский городской суд.