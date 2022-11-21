Нехватку бюллетеней на избирательных участках за рубежом объяснили в МИД РК

Как оказалось, многие казахстанцы, планировавшие поездку за рубеж, не уведомили заранее консульство о желании проголосовать. В итоге им в день голосования не хватило бюллетеней.

Фото: Kazpravda.kz

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос нехватки бюллетеней на участках за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, многие казахстанцы, планировавшие поездку за рубеж, не уведомили заранее консульство о желании проголосовать. В итоге им в день голосования не хватило бюллетеней.

«Многие казахстанцы не сообщают о том, что выезжают за рубеж, хотя заранее знают о проведении выборов. Об этом не вчера ведь стало известно. Граждане планируют поездку за рубеж, билеты и визы оформляют заранее. Однако не уведомляют нас о намерении проголосовать за рубежом. Туристы или граждане, по личным причинам находящиеся за рубежом, приходят в избирательные участки и заявляют о том, что хотят проголосовать, а для них бюллетени не предусмотрены», - сказал Смадияров.

Такая ситуация сложилась, по его словам, в Анталии.

«Там много наших граждан. Однако в учете консульства на день выборов состоят только 22 человека. Сотрудники Консульства обзвонили каждого из них, затем заранее заказали бюллетени. Однако наши граждане, обратившись в избирательный участок за рубежом, выражали недовольство из-за нехватки бюллетеней», - продолжил Смадияров.

В целом, отметил он, процесс выборов за рубежом при посольствах проходил по тем же правилам, что и в Казахстане. Не только наблюдатели, но и представители местных СМИ могли приходить в избирательные участки.

«Эти выборы ничем не отличаются. Единственное – рост желающих в этот раз удивил. Молодые люди проявили активность, и в некоторых местах даже не хватило бюллетеней. Даже в некоторых точках у нас была 100% явка. Все, кто заявлял заранее, пришли в избирательные участки», - резюмировал спикер.