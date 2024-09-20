Неизвестную ранее пьесу Моцарта обнаружили в Германии

Культура
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Произведение хранилось в библиотеке Лейпцига и было случайно обнаружено при подготовке к переизданию полного списка произведений Моцарта

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Serenate ex C» будет исполнена в субботу, 21 сентября, в оперном театре Лейпцига, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

Речь идет о 12-минутном произведении под названием «Serenate ex C», написанном Вольфгангом Амадеем Моцартом (Wolfgang Amadeus Mozart) в подростковом возрасте, сообщило немецкое информационное агентство dpa в четверг, 19 сентября. Хранилась пьеса среди других нот в Музыкальной библиотеке Лейпцига и обнаружена была в рамках подготовки к переизданию так называемого Каталога Кёхеля (Köchelverzeichnis) - полного списка произведений Моцарта в хронологическом порядке.

Как предполагают специалисты, пьеса была написана юным гением в конце 1760-х годов, когда ему было от 10 до 13 лет. Композиция очень похожа на произведения Моцарта, но пока на все 100 процентов его авторство не доказано. При этом музыковед из Международного фонда Моцартеум Ульрих Лайзингер (Ulrich Leisinger) готов исключить авторство других композиторов и утверждать, что речь идет о произведении юного Моцарта - «до сих пор неизвестном и совершенно очаровательном». 

В субботу, 21 сентября, находку представят широкой общественности в оперном театре Лейпцига. Пьеса будет исполнена на публике. 

 

#музыка #Германия #Моцарт #Лейпциг

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