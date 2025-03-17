Нелегальные мясные цехи выявляют полицейские по Казахстану

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Министерство внутренних дел РК выявляет нелегальные цехи по переработке мяса, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в МВД, противодействие скотокрадству является одной из ключевых задач министерства. Для этого применяются комплексные меры по предотвращению, раскрытию и пресечению данных преступлений. Так, за последние 5 лет в Казахстане снизилось количество скотокрадств почти на 37%, а также на 47,2% за два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным МВД, за два месяца прошлого года было зафиксировано 217 фактов скотокрадства, в то время как за аналогичный период текущего года — 152 факта.

На сегодня в ходе ОПМ в 17 км от города Семей выявлен цех, осуществляющий переработку и продажу мяса без разрешительной документации и ветеринарно-санитарного контроля. Изъято 350 голов крупно-рогатого скота, мясные отходы и специальное оборудование для резки мясной продукции, 96 ушных бирок.

Аналогичный цех выявлен в Шымкенте. Изъято более 30 голов МРС и 40 лошадиных голов.

В области Жетісу задержан мужчина, который совершил кражу пяти коров с вольного выпаса.

По всем фактам проводится проверка. Работа в данном направлении продолжается, добавили в МВД.