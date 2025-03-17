Нелегальные мясные цехи выявляют полицейские по Казахстану

Закон и Порядок
119

На территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел РК выявляет нелегальные цехи по переработке мяса, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в МВД, противодействие скотокрадству является одной из ключевых задач министерства. Для этого применяются комплексные меры по предотвращению, раскрытию и пресечению данных преступлений. Так, за последние 5 лет в Казахстане снизилось количество скотокрадств почти на 37%, а также на 47,2% за два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным МВД, за два месяца прошлого года было зафиксировано 217 фактов скотокрадства, в то время как за аналогичный период текущего года — 152 факта.

На сегодня в ходе ОПМ в 17 км от города Семей выявлен цех, осуществляющий переработку и продажу мяса без разрешительной документации и ветеринарно-санитарного контроля. Изъято 350 голов крупно-рогатого скота, мясные отходы и специальное оборудование для резки мясной продукции, 96 ушных бирок.

Аналогичный цех выявлен в Шымкенте. Изъято более 30 голов МРС и 40 лошадиных голов.

В области Жетісу задержан мужчина, который совершил кражу пяти коров с вольного выпаса.

По всем фактам проводится проверка. Работа в данном направлении продолжается, добавили в МВД.

 

#МВД #скот #мясо #цех

Популярное

Все
Алуа Балкибекова и Аида Абикеева выиграли золото ЧМ по боксу
Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу
Хуситы нанесли ответные удары по американскому авианосцу USS Harry Truman
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой
Нелегальные мясные цехи выявляют полицейские по Казахстану
Результаты развития Казахстана за 6 лет опубликовало правительство
Виктория Графеева и Ельдана Талипова завоевали серебро на ЧМ по боксу
В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в ночном клубе
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
В Канаде избрали нового главу правительства
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Буран накрыл столицу
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
США отменили 83% программ USAID
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам

Читайте также

Почивать на лаврах нельзя
Насилие недопустимо
Барымта продолжает процветать
Конфликт в ресторане перешел в поножовщину в Кызылорде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]