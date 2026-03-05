Данный форум направлен на разработку в парт­нерстве с Органи­зацией Объединенных Наций решений, отражающих регио­нальные подходы к климатическим и экологическим вызовам. При этом особое внимание будет уделено таким животрепещущим проблемам, как трагедия Аральского моря, продолжающееся снижение уровня Каспия.

Намечено определить реальные потребности Центральной Азии по финансированию зеленого перехода, а также согласовать меры по адаптации к изменению климата, продвижению низкоуглеродных технологий и укреплению региональной экологической устойчивости.

В повестку форума включены такие актуальные темы, как поддержка климатического перехода за счет сокращения выбросов, повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики; адаптация и экономическая устойчивость к климатическим рискам; обеспечение продовольственной безопасности и защита экосистем; устойчивое управление природными ресурсами, включая водные системы Аральского и Каспийского морей.

Также предполагается обсудить вопросы, касающиеся экологического образования, использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в процессах управления природными ресурсами.

По итогам саммита планируется принятие совместной декларации глав государств Центральной Азии о регио­нальном сотрудничестве в сфере экологии и устойчивого развития, а также утверждение Региональной программы действий совместно с агентствами ООН на 2026–2030 годы.

Особенности географического положения Центральной Азии – удаленность от океанов, преобладание пустынных, полупустынных, степных, горных ландшафтов, наличие транс­граничных водных ресурсов, аридных зон – усиливают ее уязвимость перед лицом климатических изменений, что требует принятия скоординированных совместных усилий для эффективного противодействия вызовам.

Актуальность проведения Регионального саммита-2026 обусловлена заметным ухудшением экологической ситуации в Центральной Азии в силу различных факторов, прежде всего изменения климата, загрязнения окружающей среды и роста выбросов углекислого газа. Кроме того, существенно усугубляются проблемы регио­на, связанные с дефицитом водных ресурсов, ухудшением их качества и нерациональным использованием.

Центральная Азия относится к зонам с осложненным доступом к водным ресурсам. Соглас­но экспертным прогнозам, водные запасы и обеспеченность водой в регионе будут и дальше сокращаться в результате изменения климата, таяния ледников и уменьшения стока рек. При этом резкие колебания погодных условий, засуха, снижение уровня осадков, неравномерность распределения водных ресурсов и их ограниченность, а также растущее потребление воды ведут к конкурирующему спросу на нее как на национальном, так и на региональном уровнях.

Серьезными последствиями изменения климата в Цент­ральной Азии становятся тая­ние ледников и уменьшение снежного покрова в горных районах. Ожидается, что потепление в регионе превысит ежегодные среднемировые показатели и к 2100 году температура поднимется в среднем на 5–6 °C, что приведет к опустыниванию территорий, пересыханию рек и озер. Нетипично высокие температуры воздуха ведут к более раннему таянию снега, смещению пикового стока на весну и сокращению оросительного сезона.

Вместе с ростом температур и таянием ледников изменчивость выпадения осадков будет влиять на режим стоков рек, включая две главные водные артерии – Амударью и Сырдарью, которые могут обмелеть на 10–15% к 2030 году.

К ключевым угрозам в регио­не также относится учащение стихийных бедствий из-за изменения климата. Большая часть наблюдаемых чрезвычайных ситуаций (выпадение града, селевые паводки, засуха, критически высокие или низкие температуры и так далее) происходит из-за экстремальных погодных явлений, частота и интенсивность которых растут. В результате наносится серьезный ущерб сельскому хозяйству, разрушается транс­портная, энергетическая и другая инфраструктура.

Проблемы доступности водных ресурсов и повышения температуры в Центральной Азии отрицательно воздействуют на естественные экосистемы, постепенно изменяя состав видов флоры и фауны. Становятся возможными провоцирование новых вспышек нашествия вредителей или рост численности инвазивных видов. Более сухая погода и длительные периоды жары усиливают риски лесных пожаров. Дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки и климатические изменения могут подорвать устойчивость существующих природных экосистем.

Дальнейшее нерациональное использование водных ресурсов в совокупности с негативными последствиями изменения климата могут создать угрозу для энергетической и продовольственной безопасности, что в свою очередь приведет к обострению социальной напряженности в странах региона. В этой связи все более актуальной становится задача создания в Центральной Азии регионального водно-энергетического консорциума.

Недостаток питьевой воды и неравномерное ее распределение создают существенные проблемы для населения, в том числе с учетом высоких темпов роста рождаемости в странах региона и уровня бедности. В настоящее время в ЦА проживает около 77 млн человек, из них порядка 22 млн (почти 1⁄3 населения) не имеют доступа к чистой воде.

Ожидается, что к 2050 году население ЦА превысит 90 млн человек. При этом продолжаю­щаяся урбанизация, постепенное потепление и растущие потребности экономического развития будут усиливать давление на ограниченные водные запасы. Наглядным примером катастрофических последствий в результате чрезмерного использования водных ресурсов может служить Аральское море.

Неблагоприятные погодные условия и климатические явления в ЦА могут привести к повышению уровня бедности или сокращению доходов многих семей. При этом деградация экосистем и ухудшение условий жизнедеятельности, в том числе из-за изменения климата, будут сказываться на увеличении сезонной или долгосрочной миграции.

По данным Всемирного банка, к 2050 году в Центральной Азии может появиться до 2,4 млн внутренних «климатических» мигрантов. Ожидается, что очаги оттока населения могут появиться на южной границе Казахстана и в Ферганской долине, а также в восточном Туркменистане и южном Узбекистане вдоль реки Амударья, где прогнозируется снижение доступности воды и урожайности сельхозкультур.

На нынешнем этапе усилия международного сообщества по смягчению последствий климатических изменений сложно назвать успешными. Эффективность экологической политики зависит не только от доброй воли и скоординированности действий стран мира, но и своевременной выработки каждым государством новых концептуальных подходов в борьбе с вызовами и рисками в сфере экологии. Иностранные экологи, положительно оценивая Экологический кодекс Рес­публики Казахстан, считают важным не только обеспечение его неукоснительного выполнения, но и внесение своевременных поправок с учетом динамичных изменений.

Принципиально важной становится проблема устранения накопленного экологического ущерба. В зарубежном эксперт­ном сообществе затрудняются определить долю и меру ответственности конкретных стран в общем объеме ущерба, а также размеры компенсационных выплат или других форм по возмещению ущерба природе. В этом плане важно обеспечить обязательность компенсации вреда, нанесенного окружающей среде и здоровью человека.

Поскольку основную лепту в загрязнение окружающей среды вносят выбросы от использования углеводородного сырья, ведутся поиски путей усиления стимулов перехода к зеленой экономике и ограничению парниковых газов. В частности, с января текущего года введена углеродная пошлина Евросоюза на импортируемые товары с высоким углеродным следом, что коснется интересов Казахстана и других цент­ральноазиатских стран. В этой связи представляется важным принять своевременные меры по нивелированию возможного сдерживающего влияния данного решения Брюсселя на перспективы торгово-экономического­ сотрудничества Астаны с европейскими государствами.

С учетом нынешних реалий в Центральной Азии страны региона вряд ли будут форсировать шаги по переходу на зеленые рельсы, а продолжат поэтапные меры, сохранив в среднесрочной перспективе основные объекты действующей промышленной и энергетической инфраструктуры, работаю­щие на ископаемом сырье, с постепенной их заменой на более современные, соответствующие международным экологическим стандартам.

В условиях обострения экологических проблем представляется целесообразным активизировать усилия по практической реализации Региональной стратегии адаптации к изменению климата в Центральной Азии. Также важно обратить внимание на выполнение решений и рекомендаций таких ключевых форумов и платформ, как Центральноазиатские павильо­ны на Конференциях сторон РКИК ООН, Самаркандский климатический форум – 2025, международная конференция «Глобальный диалог по горам», Международная конференция по сохранению ледников – 2025 и других.

Кроме того, в Казахстане и других центральноазиатских странах следует последовательно формировать экологически ориентированный образ жизни,­ включающий ориентацию на экологически чистые продукты, снижение уровня потребления невозобновляемых природных ресурсов.

Прогрессу на этом направлении способствовали бы налаживание экологического маркетинга, обеспечение экологической прозрачности, совершенствование мониторинга за экологической чистотой продукции. Требуются экологизация производства, а также формирование экологической грамотности, начиная с введения специальных программ в учебных заведениях.

В странах региона следует наладить тщательную проработку и экспертизу новых проектов с экологической точки зрения, не допускать строительства загрязняющих производств. Представляется важным, чтобы привлечение иностранных инвестиций увязывалось с внедрением­ передовых технологий и оптимальных форм управления для обеспечения международных экостандартов.

Было бы оправданным совершенствование уголовного и административно-правового законодательства РК и других стран ЦА в плане ужесточения наказаний за экологические преступления и нарушения. Также необходимо стимулировать привлечение общественности к мониторингу экологических проблем, выделяя соответствующие гранты для активизации волонтерской деятельности в данной сфере. При этом требуется постоянно актуализировать и уточнять показатели, по которым необходимо вести мониторинг ситуации в конкретных городах и населенных пунктах.

Что касается международных аспектов, то представляется целесообразным активизировать казахстанские усилия по включению экологической пробле­матики в повестку формата сотрудничества «Центральная Азия плюс», прежде всего с Россией, Китаем, США, Евросоюзом. Кроме того, было бы важным в ходе предстоящего Регионального экологического саммита в Астане поднять вопрос международного финансирования мероприятий экологической направленности в Центральной Азии.