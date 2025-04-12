Новые ставки НДС, пересмотр фискальной и бюджетной политики стали одним из ключевых информационных поводов для дис­куссий. Свое мнение по данному вопросу на IV заседании Национального курултая высказал Глава государства, оценками и прог­нозами поделились известные финансисты и экономисты. Но почему столь важно для дальнейшего развития республики успешное проведение реформы бюджетно-налоговой системы? Об этом размышляет управляю­щий партнер DASCO Group Дармен Садвакасов.

– Дармен Канатович, говоря о предстоящей налоговой реформе, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно срочно выправлять ситуацию, именно сейчас нужны решительные меры… С какими труднос­тями, на Ваш взгляд, может столкнуться Казахстан?

– Налоговая реформа – первый воп­рос, который затронул Президент на заседании Нацио­нального курултая. Ключевая идея: эффективная налоговая политика – основа всей государст­венной системы, без пополнения бюджета государство не сможет выполнять свои основные функ­ции.

Мы с этим месседжем абсолютно согласны – нельзя допус­кать углубления бюджетного кризиса. Нужны не просто корректировки, а системные, продуманные меры, способные сбалансировать интересы бизнеса, государства и широких кругов общества.

У этих реформ, по нашему мнению, должно быть два крыла. С одной стороны – увеличение доходов. Государство собирает их с целью возврата в экономику, модернизации инфраструктуры, выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, обеспечения армии и так далее. С другой стороны – повышение эффективности расходов. По обоим этим направлениям важно работать одновременно, чтобы избежать дисбалансов.

В середине марта Президент подписал новый Бюджетный кодекс, в котором установлены увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политики, оптимизированы бюджетные процессы, усилен над ними парламентский контроль. Это важный момент, ведь без изменения подходов к освоению бюджетных средств добиться улучшения налоговой морали невозможно. Когда граждане увидят, что их деньги расходуются эффективно и по назначению, то готовность платить налоги существенно возрастет. А она, эта готовность, очень нужна.

Если мы обратимся к данным МВФ, то увидим, что доходы консолидированного бюджета Казахстана составляют всего 23% от ВВП, что заметно ниже, чем в странах Европы и даже в постсоветских республиках. К примеру, во Франции этот показатель равен 53%, в Германии – 46%. Если возьмем экономики наших соседей, то в России данная величина фиксируется на уровне 42%, в Азербайджане – 38%, в Узбекистане – почти 30%. Соответственно, и нам необходимо наращивать этот параметр.

Еще одна важная проблема – госдолг, который сильно вырос. Если допустить дальнейший его рост, он станет критически большим, и у нас просто не останется средств на развитие экономики, ведь стране придется тратить большую часть финансовых ресурсов на обслуживание долгов.

Сегодня, когда бюджет развития сводится к минимуму, у Правительства остается все меньше возможностей для строительства столь необходимых детских садов и школ, модернизации коммунальной инфраструктуры, что, конечно же, неприемлемо, ибо социально ориентированное государство обязано обеспечивать базовые нужды своих граждан.

Если текущий дефицит в пять-десять триллионов тенге сохранится и к тому же снизятся цены на нефть, это может привести к истощению Нацфонда, за счет которого мы, в сущности, пос­ледние два года и живем, к коллапсу экономики. Под ударом в первую очередь окажутся такие социальные группы, как работники бюджетной сферы, пенсионеры, студенты, граждане с инвалидностью. А в итоге проб­лема затронет каждого.

Так вот бюджетно-налоговая реформа и направлена на устранение самого негативного сценария. И то, что доходы государства нужно повышать, а расходы – эффективно контро­лировать, абсолютно очевидно.

– Какие статьи бюджетных расходов Вы бы оптимизировали в первую очередь? Или, возможно, все это уже давно сделано и урезать больше нечего?

– Уверен, есть еще немало бюджетных статей, которые неэффективны либо могут быть полностью исключены. Есть как минимум четыре сферы, где важно кардинально пересмотреть подходы.

Во-первых, это все, что ка­сается ремонт­ных работ: дорог, железнодорожных магистралей, скважин, НПЗ, коммунальной инфраструктуры... Здесь важно понятие межремонтного перио­да, то есть времени между капитальными ремонтами. Когда замена асфальтного полотна происходит каждое лето, следовательно, межремонт­ный период составляет всего 365 дней. Тогда как в Германии этот срок может быть равен 10–20 годам и даже больше.

Подразумевается, что подрядчик дает гарантию качества своих услуг и при любых дефектах сам их устраняет. Такое требование необходимо внедрять и у нас. Причем не стоит ссылаться на погодные условия – в Канаде, Норвегии, Швеции зимы тоже весьма суровы, однако дороги там после ремонтов держатся гораздо дольше наших.

Другой пример – нефтяные скважины, где практически постоянно идет капитальный ремонт. На глубине в тысячу или две тысячи метров эти работы вообще не видны, и встает воп­рос: насколько целесообразно их так часто проводить? В любом случае ориентир должен быть на мировые бенчмарки и контроль качества.

Во-вторых, необходимо изменить подходы к различным инвестиционным проектам с участием государства, которые зачастую обходятся слишком дорого. Здесь необходимо дать место частной инициативе либо более внимательно подходить к оценке и контролю инвестиций с точки зрения стоимости проек­тов, рынков сбыта, создания рабочих мест, налоговых поступлений и мультипликативного эффекта.

Здесь же стоит важная задача по перетоку как можно более значительных объемов инвестиций в обрабатывающую промышленность. Исторически эти средства в основном направлялись в добывающий сектор, неф­тегаз, сырьевые месторождения.

В-третьих, это таможня. Проб­лема прохождения товаров через нашу границу существует давно – все знают истории с МЦПС «Хоргос». Различные экс­перты на рынке указывают на огромные расхождения в «зеркальной» статистике торговли между Казахстаном и Китаем. Они исчисляются миллиардами долларов и могут быть связаны не только с «разными методиками подсчета», но и с размахом контрабанды.

Наконец, и это в-четвертых, необходима дальнейшая приватизация и снижение доли государства во владении активами. Особенно там, где дело касается планово-убыточных компаний, ориентированных на дотации государства и госзакупки. Продажа их в частные руки, реорганизация или ликвидация позволят снизить расходы на содержание, выручить определенные средства.

– Правительство много лет пестовало бизнес, предоставляя компаниям льготы и преференции, освобождая их от проверок. И это, наверное, неправильно, если судить по тому, что в стране, с одной стороны, открылось множество ИП, малых и микрокомпаний, а с другой – распух перечень налоговых послаблений. Как в такой ситуации найти баланс между всеми заинтересованными сторонами?

– Исторически за все годы независимости мы наблюдали устойчивый внутри­экономический упор на развитие предпринимательства. Для бизнеса создавались отличные условия. Государство долгое время оставалось слишком лояльным фис­калом и регулятором.

Если взять страны бывшего СССР, то у нас базово самый низкий НДС. В России, Украине, Беларуси, Молдове он равен 20%. Такова же примерно средняя ставка в странах Евросоюза: в Германии – 19%, во Франции – 20%, в Испании – 21%, в Португалии – 23%, в Швеции и Дании – по 25%, в Венгрии – и вовсе 27%. Не потому ли госфинансы Казахстана пребывают сегодня в далеко не лучшем состоянии?

Наряду с этим тарифы на водоснабжение, электроэнергию, отопление, цены на нефтепродукты многие годы были регулируемыми, а значит, очень низкими, что не позволяло проводить качественную модернизацию этих сис­тем и привлекать инвес­торов. Как результат, большая доля инфраструктуры морально и физически изношена и требует колоссальных капиталовложений, чтобы наши города и села получали тепло, воду, электричество, укрепляли дамбы, развивали противопожарные и противопаводковые службы.

В случае роста бюджетных доходов Правительство сможет уменьшить объе­мы заимствований, снизить чересчур активное расходование средств Нацфонда, в том числе отказавшись от таких «неочевидных», на мой взгляд, вариантов, как продажа фонду долей в нацио­нальных компаниях «КазМунайГаз» и «Казатомпром».

Негативный эффект от недос­таточного инвестирования и гиперопеки можно видеть во многих сферах. Например, за более чем 30 лет у нас не построено ни одного нового нефтеперерабатывающего завода, поскольку цены на энергоносители регулировались Правительством. Бизнес не идет добровольно инвестировать туда, где искусственно держатся низкие цены.

Изменения требуют терпения. Мы 30 лет жили в одном режиме, и невозможно за год-два кардинально все изменить, тем более при высоком сопротивлении и попытках уйти от налогов путем дробления предприятий и создания на их месте групп малых юридических субъектов.

Нынешние болезненные налоговые реформы нужно было проводить раньше. Вместе с тем мы не говорим, что необходимо полностью отказываться от государственной помощи. Только помощь эта должна быть адресована продуктивному, конкурентоспособному бизнесу, способному выйти на международные рынки. Бизнесу среднему и крупному, выпускающему востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Такая поддержка должна быть возвратной, то есть государство отныне должно не просто вкладывать деньги, но и получать их обратно с процентами и при­былью в виде рабочих мест, налогов, реализованных социальных инициатив.

Параллельно с реформами важно навести порядок со статистикой на рынке труда, где официальная цифра в 4,9% по безработице, скорее всего, не отражает реальной картины.

– Ряд бизнесменов утверж­дает, что повышение ставки НДС приведет к росту цен во многих отраслях, а часть компаний вообще может уйти в тень. Каково Ваше мнение?

– Разумеется, налоговая реформа способна привести к некоторому росту инфляции. В Правительстве считают, что она может составить около 3%. Однако повышение цен в таком случае будет носить временный характер, и в течение года эффект сгладится.

Более значительное влияние на инфляцию, на мой взгляд, оказывают внешние факторы, такие как ослабление тенге, колебания курса рубля, таможенная политика США, изменение цен на нефтяные фьючерсы, общая макроэкономическая ситуация.

Одним из главных триггеров для разгона инфляции становится импорт через товарные каналы, которые будут расширяться на фоне медленного развития собственного производства. В первую очередь необходимо обратить внимание на сельское хозяйство, пищевую и легкую промышленность – индустрии, где есть внутренний рынок сбыта при высокой импортной зависимости.

Существует так называемая кривая Лаффера, которая отображает зависимость между налоговыми поступлениями и ставками и выводит оптимальную точку для баланса. График имеет форму подковы, и в определенный момент, если налоги повышать слишком высоко, доходы государства начинают падать из-за роста теневого сектора. То есть важно внимательно следить за поведением рынка и постепенно находить баланс, который бы учитывал интересы бизнеса, государства и общества.

Сейчас выбран план с тремя ставками НДС: 16% – 10% – 0%. Это управляемая система, которая упростит налоговое администрирование, сократит количество «льготников» и даст время отследить ключевые изменения, чтобы оперативно на них среагировать.

Возможно, стоило бы ввести еще одно промежуточное направление в 5%, но пока рассматривается текущая модель. По мировому опыту «нулевой» или пониженный тариф могут получить такие сферы, как пищевая промышленность, фармацевтика, легкая промышленность, креативная индустрия.

Важно, чтобы список отраслей, пользующихся льготами, был ограничен и четко обоснован. Должен существенно сократиться список ОКЭД для розничного малого и среднего бизнеса. Только часть из них действительно относится к розничному сегмен­ту и может подпадать под розничный налог. Это примерно 100–200 видов деятельности. Их и нужно сохранить в упрощенном розничном режиме.

Что касается остальных, то известный американский промышленник Джон Рокфеллер говорил: «Рост успешного бизнеса – это просто выживание сильнейших». Предприниматели всегда в первую очередь рассчитывают на себя. Нельзя постоянно ждать помощи от государства. Бизнес должен конкурировать, развиваться и адаптироваться к изменениям. Конечно, кто-то окажется не готов к внедряемым бюджетно-налоговым условиям и уйдет с рынка, но таковы законы рыночной экономики. Побеждает тот, кто продуктивнее, предприимчивее и быстрее адаптируется к новым условиям.