Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Непогода помешала двум областям Казахстана вовремя закончить посевную
Диасов Ораз
корреспондент

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства заявил, что сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской и Западно-Казахстанской, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Согласно оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июня сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской (86,2%). В данных областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, их завершение ожидается до конца текущей недели", – сообщил Ербол Карашукеев.

По его данным, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн га, картофель – на 189,6 тыс. га, овоще-бахчевые – на 269,2 тыс. га, многолетние травы – на 429,6 тыс. га.

Глава МСХ также сообщил, что на сегодня завершен сев масличных культур на площади 3,1 млн га, сахарной свеклы – 12,3 тыс. га, хлопчатника – 121,1 тыс. га.

Общая посевная площадь составила 23,1 млн га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года.

"В соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур площади зерновых сокращены на 285,5 тыс. га. Наблюдается рост приоритетных культур, среди которых масличные на 24,9 тыс. га, картофель – на 2,4 тыс. га, овощи – на 1,7 тыс. га и кормовые культуры – на 448,1 тыс. га", – резюмировал Ербол Карашукеев.

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