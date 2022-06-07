Непогода помешала двум областям Казахстана вовремя закончить посевную

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства заявил, что сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской и Западно-Казахстанской, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"Согласно оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июня сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской (86,2%). В данных областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, их завершение ожидается до конца текущей недели", – сообщил Ербол Карашукеев.

По его данным, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн га, картофель – на 189,6 тыс. га, овоще-бахчевые – на 269,2 тыс. га, многолетние травы – на 429,6 тыс. га.

Глава МСХ также сообщил, что на сегодня завершен сев масличных культур на площади 3,1 млн га, сахарной свеклы – 12,3 тыс. га, хлопчатника – 121,1 тыс. га.

Общая посевная площадь составила 23,1 млн га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года.

"В соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур площади зерновых сокращены на 285,5 тыс. га. Наблюдается рост приоритетных культур, среди которых масличные на 24,9 тыс. га, картофель – на 2,4 тыс. га, овощи – на 1,7 тыс. га и кормовые культуры – на 448,1 тыс. га", – резюмировал Ербол Карашукеев.