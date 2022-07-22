Непроверенное слово

Уровень доверия населения к средствам массовой информации во все времена был неодинаковым. И в разных странах, и по различной тематике – всюду были колебания. Процент веры нестабилен и сейчас.

Пять процентов неправды

А нас на советском факультете журналистики учили, что ошибки в серьезных газетах хотя и случаются, но очень редко. Не верить нашей прессе можно только в пяти процентах случаев, и то неясно, в каких именно. А в остальном – все чистая правда. Ну мы же не солнечная страна в Латинской Америке, в которой «газеты сообщали, что неизвестное чудище потопило рыбачье судно «Лючия», утащило в океан двух монахинь и проглотило нырнувшего на дно ловца жемчуга». Вот это была откровенная клевета на добряка Ихтиандра в буржуйских СМИ, и создатели популярного фильма о человеке-амфибии этом прекрасно знали… Да, неточностей в наших газетах появлялось немало, но, во-первых, они не были специально инспирированы вредоносными журналистами, а явились следствием их безалаберной некомпетентности, тороп­ливости в подготовке материалов, желания блеснуть не очень прочно усвоен­ными знаниями. А, во-вторых, часто и вовсе были техническими погрешностями, допущенными не репортерами, а иными сотрудниками редакций и типографий. Но не будем о них, не станем сейчас брать во внимание такие ляпы, как появившаяся на страницах одной нашей газеты рубрика «Хоккей с мясом» вместо «Хоккей с мячом». Такие ошибки у корректоров принято называть глазными. Их в моей коллекции – многие сотни, а вот таких как в знаменитом фильме по книге Александра Беляева – шумных, резонансных, в чем-то даже скандальных, не так уж много. Я расскажу о трех из них.

Чемпион без выстрелов

1969 год. Конец октября. Казахстанские газеты облетела радостная весть. Чемпионом мира в испанском Сан-Себастьяне стал мастер спорта по стендовой стрельбе из Алма-Аты Валерий Серов. Событие знаменательное для всего казахстанского спорта. В те годы у нас было не так много чемпионов мира среди взрослых, а Серов вполне заслуживал такого высокого звания. Целая серия блестящих выступлений на ответственных соревнованиях, приглашение в сборную Советского Союза, дебют на июньском, того же года, чемпионате Европы в Париже и, наконец, поездка на Пиренеи в компании с выдающимися снайперами большой страны. И такой несомненный успех в начале большой карьеры!

Болельщики Казахстана торжест­вовали. Доморощенный снайпер на высшей ступеньке мирового пьедестала почета… Пусть пока только в командном зачете, но золотая медаль там была точно такая же, как и в личном. Ничего, Валерий Серов – бурно прогрессирующий стендовик, свое он еще возьмет! Так думали почитатели соревнований по уничтожению в воздухе «летающих тарелочек» и ждали возвращения армейского спортсмена.

Сообщения с самого чемпионата, учитывая наш интерес к ним, были до обидного скупые. Стало известно, что советская сборная на круглом стенде набрала 587 очков, на целых десять промахов больше допустили серебряные призеры – поляки, а бронзовые медалисты (ими были стрелки США) финишировали с результатом 570 очков. При этом в индивидуальном зачете Валерий Серов занял 12-е место. Но мы хотели встречать в аэропорту чемпиона мира!

Серова встретили, а чемпиона… Это был шок. Все, о чем писали газеты, во что мы искренне верили, оказалось, мягко говоря, неправдой. Кому-то показалось, что «поехать на чемпионат мира» и «выступить на нем» – это синонимы. Серов поехал в Испанию, но в командном зачете своего мастерства не демонстрировал, а только в личном. То есть чемпионом мира он тогда не стал: тренеры задействовали алма­атинца не по полной программе чемпионата. И самое интересное он пропустил, вернее, ту команд­ную битву наблюдал с трибуны для зрителей.

Лет 15 назад я встречался с Валерием Леонидовичем. И тогда спросил о шумихе вокруг его неслучившегося чемпионства. Та диктофонная пленка у меня сохранилась, а на ней – ответ Серова, который я еще нигде и никогда не публиковал. Так что это – эксклюзив.

– На чемпионате мира в Сан-Себастьяне я показал тот результат, на который был способен. Коман­ду Советского Союза всегда готовили по такой схеме: сначала один сбор, затем – другой, тщательный отбор кандидатов на зарубежную ответственную поездку. И до самого последнего момента состав не оглашался. Перед отъездом, примерно за неделю, объявляют: на соревнования едут те-то и те. И опять-таки в тайне держится ответ на вопрос: а кто будет стрелять в командных соревнованиях?

На учебно-тренировочных сборах тренерами фиксировался любой наш результат, точнее – каждый результат. Отмечались и промахи, и попадания. Все анализировалось, рассматривалось на тренерском совете. Вот это меня все время угнетало, ведь приходилось все 20–25 дней на сборах работать с полной нагрузкой, ежедневно стремиться показывать предельно высокие результаты. Открыли бы карты дней за десять: кто едет, кто стреляет в командных соревнованиях, кто – в индивидуальных…

Когда мы уезжали на чемпио­нат мира в Испанию, кто-то из тренеров сборной СССР в аэропорту давал интервью, кажется, «Советскому спорту». И тогда он (точно вспомнил – Константин Евгеньевич Рачинский) назвал предварительный состав на команд­ные соревнования, в котором значилась и моя фамилия. Мне потом главный тренер сборной Казахстана Джанибек Рыспеков показывал это интервью. Так что когда я приехал домой, услышал от Рыспекова восторженные слова: «Поздравляю! Молодец, мой мальчик!» Я спрашиваю: «С чем поздравляете?» «Ну как? Ты же там в командных состязаниях стал чемпионом мира!» « Да нет же, – отвечаю, – я в команде не стрелял, только в личном турнире. И занял 12-е место». «Как так? Да я тебе сейчас ту газету покажу! И свежие наши газеты, в которых сообщается о твоем «золоте»…

Вот такая была информация в Алма-Ате.

Я спросил Серова, а не обидно вот так приехать вместе со всеми и оказаться единственным, кому не дали поучаствовать в команд­ных состязаниях, не оставили шанса выиграть медаль?

– Конечно, обидно! Тем более что среди наших ребят, которые участвовали в личных соревнованиях, я показал третий результат. И вообще 12-е место считается неплохим, когда в соревнованиях участвуют от 80 до 100 человек, как у нас на чемпионатах мира.

Одним словом, Валерий Серов из Страны Басков возвратился без медали, просто тогда было много шума из ничего, но…

Но на следующий год алмаатинец стал-таки чемпионом мира! Без всяких придумок, непроверенных сведений. В том 1970 году наш спортсмен был третьим на Кубке СССР, выиграл чемпионат Вооруженных сил, чемпионат Дружественных армий социалистических стран (СКДА), «золото» на чемпионате СССР, так что доводы в свою пользу он тренерам предоставил убедительные. И на чемпионате мира в Фениксе (США) Серов стрелял и в командном зачете, и в личном. В составе сборной СССР (вместе с ним борьбу за медали вели Евгений Петров из Москвы, Юрий Цуранов из Свердловска и Николай Бенеш из Омска) алма­атинец стал чемпионом мира. Наша четверка тогда еще и повторила командный рекорд мира на круглом стенде – 587 очков. Все тогда закончилось хэппи-эндом.

Чуть-чуть совравший микрофон

А вот еще один резонансный случай из спортивной истории Казахстана. 1988 год. Летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея). Не буду пересказывать содержание казуса своими подлежащими, сказуемыми и другими членами предложения – печатное слово будет здесь более убедительным.

Итак, газета «Ленинская смена» за 23 сентября того же года. Читаем заметку под названием «Поздравляем!»: «В весовой категории 74 кг казахстанский мас­тер классической борьбы Даулет Турлыханов стал серебряным призером XXIV Олимпийских игр. Это большая, долгожданная удача нашего атлета. Поздравляем!»

Но… У этой победы есть своя предыстория. Накануне многих казахстанцев шокировало сообщение телекомментатора Тенгиза Сулханишвили, ведущего из Сеула репортажи о борцах, что казахстанский борец выбыл из дальнейшей борьбы за медали. С его легкой руки это сообщение пошло в печать. В среду после многочисленных звонков встревоженных почитателей борьбы нам пришлось выходить на Моск­ву, на Госкомспорт.

И все-таки главное опровержение мы получили на олимпийском ковре. Нет, наверное, любителя спорта в республике, который не видел бы финального поединка Даулета с южнокорейским спорт­сменом Ким Ен Намом. Даулет на последней минуте схватки провел хороший бросок, который должен был стоить одного балла. Но этого балла судья почему-то не дал, а вскоре поединок закончился, и нам оставалось лишь проследить за тем, как будет радоваться золотой медали южнокорейский борец.

Что ж, на олимпиадах бывают осечки не только у спортсменов. Все мы люди… Еще раз поздравляем Даулета с серебряным достижением и верим, что этот скромный, работящий парень еще добьется своего».

Допытывался после Олимпиа­ды у «скромного и работящего парня» и я, что же там на самом деле произошло? Мы встретились с борцом-классиком в редакции «Казахстанской правды». И Дау­лет сказал, что как-то в разгар соревнований он позвонил домой из Сеула и услышал от жены, что комментатор по радио сказал: первую схватку олимпийского турнира Турлыханов проиграл. Оказывается, и его отец, заслуженный тренер Казахской ССР, первый наставник Даулета, это слышал, и друзья тоже. Когда вернулся из Южной Кореи, то многие спрашивали: «Кому ты проиграл в первом круге, что за сбой?» А это была как раз та ошибка журналис­та, которая, к счастью, не привела к серьезным последствиям. На самом деле, на Олимпиаде-88 Даулет Турлыханов провел семь схваток: четыре выиграл чисто – у борцов из команд Чехословакии, Турции, Ирана и Франции, две по баллам – у венгерского спортсмена со счетом 10:0 и у шведа – 8:1. А в финале встретился с Ким Ен Намом. Чем закончилась та драматическая схватка – читатель уже знает: казахстанскому палуану вручили серебряную медаль Олимпийских игр, а «золото» досталось не совсем корректно боровшемуся южно­корейцу. Все тогда закончилось почти хэппи-эндом.

Мессинги из Джамбула

Этот казус произошел в 1991 году. Предыстория такова. Дебютантки Высшей лиги чемпионата Советского Союза по водному поло – спортсменки джамбулской команды «Химик» – прекрасно играли в новом для себя турнире, одерживая одну победу за другой. И последний тур проводился как раз в родном городе воспитанниц заслуженного тренера СССР и Казахской ССР Александра Андреевича Крюкова. Девчата порадовали и своего наставника, и многочис­ленных болельщиков, и местных журналистов, заняв первое место в итоговой турнирной таблице. Одна из местных восхищенных газет заключительный репортаж о закончившихся в областном центре соревнованиях назвала так: «Поздравляем чемпионок страны».

Почитаем немного и мы: «Четверг – день особый. Это уж точно. Во всяком случае, так сегодня считают все те, кто стал в эти дни свидетелем захватывающих баталий в бассейне «Дельфин». Мы искренне болели за них, девушек-ватерполисток из джамбулской команды «Химик», и они не подвели нас. Более того, наши спортсменки сделали дубль: стали обладателями Кубка страны и плюс ко всему чемпионками Советского Союза».

Ну, кубок они действительно взяли чуть раньше, а что касается золотых медалей первенства страны, то многим показалось, что газета с поздравлениями своих девчат несколько поспешила. Дело в том, что по регламенту чемпионата две сильнейшие по результатам регулярного турнира команды еще не становились чемпионом и серебряным призером первенства, а пока только выходили в суперфинал. И уже в нем должны были продолжить борьбу за «золото» в поединках между собой до двух побед одной из команд.

Многие это знали, а кто-то – нет. Не знали это, очевидно, журналис­ты областной газеты, а знал, к примеру, собственный корреспондент «Казахстанской правды» по Джамбулской области Вячеслав Лебедев. В номере нашей газеты за 27 сентября в статье «Широкий замах «Химика» он писал: «Понятно нетерпение местной областной газеты, досрочно присвоившей «Химику» звание чемпиона страны. Но не будем и мы преждевременно снимать незакипевший чайник с огня. Впереди у девушек суперфинал и грозный противник в нем – чемпион Советского Союза и двукратный обладатель Кубка СССР «Уралочка» из города Златоуста».

Борьба в суперфинале была жесточайшей. Команды играли не в своих городах, где не было соответствующих высоким требованиям крытых бассейнов, а там, где такие условия созданы. 17 октября в Челябинске «Уралочка» в тяжелейшем матче вырвала победу у «Химика» со счетом 10:8. Переезд в Алма-Ату, и 20 октября «Химик» берет реванш в не менее упорном противостоянии – 10:9. Решающий матч был тоже проведен в тогдашней столице Казах­стана 21 октября и закончился со счетом 9:7 в пользу «Химика». Вот теперь он точно – чемпион!

Наши коллеги из областной газеты, отдадим им должное, оказались находчивыми. Ну прямо как устроители зимних Олимпийских игр в Сочи! Помните: на торжественном открытии тех соревнований у организаторов церемонии что-то пошло не так, одна стилизованная снежинка не открылась и не превратилась в одно из пяти олимпийских колец. Конфузно было как-то, такая недоработка организаторов... А они на церемонии закрытия Игр сначала игриво не включили лампочки на той же снежинке, как бы сигнализируя о том, что все помнят, а потом под восторженные возгласы тысяч зрителей дали яркий свет по всей олимпийской эмблеме. Предательское кольцо загорелось, давая всему миру понять, что в олимпийской семье все в порядке.

Джамбулские журналисты тоже немного схитрили, причем столь же мягко, технично, не раздражая помнящих об их промашке читателей. Впрочем, судите сами. Статья та называлась «Чемпионки в абсолюте» (30 октября 1991 года): «Любители водного поло еще помнят жаркие баталии, которые происходили в бассейне «Дельфин» во время финала чемпионата страны по водному поло среди женских команд. Тогда девушки джамбулского «Химика» стали победителями, не оставив прошлогоднему чемпиону «Уралочке» из Златоуста никаких шансов на удержание титула.

Наша газета, словно веря в незаурядные способности ватерполисток, уже поздравила девушек с удивительной победой. Удивительной, поскольку скачок из дебютантов в победители – явление в спорте крайне редкое. Однако джамбулкам предстояло доказать, что произошедшее в «Дельфине» – не случайность. Команде предстоя­ло сыграть еще и в суперфинале в Челябинске и Алма-Ате».

Как сыграли – мы уже писали. Так что, в принципе, хэппи-энд случился и в ситуации с «Химиком». И кто-то, может, в Джамбуле на самом деле поверил, что репортер местной газеты не дал маху в итоговом репортаже, а твердо верил в победу их команды и вперед смотрящим образом предвосхитил ее.

Дебютантки Высшей лиги – и сразу чемпионки страны! С первого же захода. Такое случается крайне редко, но для Казахстана случай этот не уникальный. В 1984 году волейбольная команда АДК под управлением тренера Нелли Алексеевны Щербаковой уже совершила подобный фантастический скачок из новичка класса сильнейших в золотые медалис­ты. Ватерполистки повторили подобный финт. И мне хотелось бы назвать по именам джамбулских спортсменок и их наставников, удививших и порадовавших своих болельщиков. Готовили команду «Химик» к спортивному подвигу заслуженный тренер Советского Союза Александр Андреевич Крюков, тренеры Сергей Маслюк и Борис Табуев. За «Химик» выступали вратари Светлана Буравова и Наталья Непочатова, игроки Елена Мунько, Елена Кудашова, Елена Вовк (капитан команды), Светлана Королева, Наталья Галкина, Лариса Леонтьева, Наталья Шевелева, Наталья Хорошко, Любовь Гарбузова, Альмира Асадуллина, Оксана Павлова, Елена Родькина. Уже в следующем сезоне большинство из них были приглашены в различные сборные команды Советского Союза и затем – Содружества Независимых Государств.