Неповеренные медизделия использовали клиники Семея

Несколько медучреждений областного центра пренебрегли требованиями государственного метрологического контроля и надзора.

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В городе Семей 4 медицинских учреждения использовали неповеренные средства измерений – электрокардиографы, тонометры, психрометры, термометры и пульсоксиметры. Об этом сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz.

По словам председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныша Еликбаева, использование неповеренных средств измерений могло привести к неверной постановке диагнозов и лечению.

Уточняется, что данные нарушения были выявлены в ходе регионального штаба, проведенного в Семее областным департаментом КТРМ с участием первого заместителя акима области и всех заинтересованных госорганов.

«Система государственного метрологического контроля и надзора направлена на то, чтобы наши граждане были обеспечены достоверными результатами измерений, особенно это касается показателей здоровья», - отметил Куаныш Еликбаев.