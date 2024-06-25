Нет границ между городом и селом

Более 7,5 млн казахстанцев – жители аулов и сел. А это больше 37% от общего количества населения страны. И потому нельзя пренебрегать вопросами развития здравоохранения в сельской местности, где проживает немало многодетных семей. Их благополучие – залог успешного демографического и социально-экономического развития республики.

Поднимая этот вопрос, Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на необходимости модернизации и улучшения условий обслуживания населения в сельских районах, особенно в отдаленных уголках, где врачебная помощь нужна и важна не меньше, чем в мегаполисах. Конечно, под­разумевается целый комплекс необходимых действий, нацеленных на создание благоприятных условий для пациентов. Это не только строительство фельдшерско-акушерских пунк­тов, поликлиник, больниц, но и оснащение организаций современными медицинскими приборами и аппаратами, укомплектование этих учреждений младшим, средним медперсоналом и врачами.

Первичная медико-санитарная помощь играет ключевую роль в предоставлении медицинской помощи населению. Основными вызовами в этой области здравоохранения остаются недостаточное материально-техническое оснащение, износ зданий и нехватка кадров. В соответствии с поручениями Главы государства был разработан и внедряется План мероприятий по повышению доступности ПМСП.

Так, в Министерстве здравоохранения проинформировали, что на сегодняшний день построе­но 96 объектов ПМСП. Недавно в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область глава ведомства Акмарал Альназарова участвовала в открытии центров лучших практик на базе первой и второй поликлиник в Караганде и четвертой поликлиники в Темиртау.

Новая пациентоориентированная система включает в себя распределение потока людей на уровне регистратуры по триаж-системе, открытие кабинета экстренной помощи, внедрение цифровых технологий, навигацию и электронные очереди. Это значительно сокращает время, которое пациенты тратят на определение, куда и к кому обратиться, используя общественную приемную, работающую по принципу «здесь и сейчас». Мультидисциплинарный подход обеспечивает комплексную медицинскую, социальную и психологическую помощь, которая характеризуется безопасностью, доступностью, результатив­ностью и заботой о здоровье человека, что способствует улучшению показателей, в том числе по удовлетворенности населения.

Центр лучших практик в Темиртау является первым для этого города объектом такого рода и направлен на укрепление сотрудничества между социально-психологической службой и медицинскими работниками. Мультидисциплинарная коман­да, включающая семейных врачей, социальных работников, психологов и узких специалис­тов, направлена на повышение качества медицинской помощи, с акцентом на профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

На 2024 год запланировано появление еще 556 объектов ПМСП в населенных пунктах Казахстана. Стоит ли говорить, что какими бы современными ни были новые медицинские организации, без соответствую­щего оборудования и профессиональных медиков они не представляют особой ценности. К примеру, в прошлом году закуплено 1 810 единиц медицинского оборудования для многопрофильных центральных районных больниц. При этом в организациях ПМСП, что были введены в эксплуатацию в 2023 году, трудоустроились 39 молодых специалистов.

Вся эта и другая работа проводится в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», который воплощают в жизнь по поручению Президента с 2023 года. О необходимости модернизации районных больниц до уровня межрайонных многопрофильных учреждений с созданием специализированных центров (инсультных, отделений хирургии, реанимации и реабилитации), что значительно повысит уровень медицинской помощи и обеспечит гражданам доступ к необходимым специализированным услугам в регионах, Касым-Жомарт Токаев говорил еще в сентябрьском Послании 2022 года. Инициативы по национальному проекту, как отметил тогда Глава государства, направлены на значительное расширение инфраструктуры здравоохранения в сельских райо­нах, что позволит обеспечить первичную медико-санитарную помощь более чем одному миллиону граждан и улучшить качество медицинских услуг для четырех миллионов человек.

Не обойтись в этих вопросах, как отмечалось выше, и без специалистов. Осознание того, что обучение медицинского персонала, особенно работающего в сельских условиях, поможет обеспечить высокий профессиональный уровень и соответствие современным стандартам медицинской практики, наталкивает на важный шаг – подготовку 1 100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения. А для привлечения и удержания специалистов в сельских населенных пунктах государством разработаны и реализованы программы стимулирования для медицинских работников.

Эти проекты предоставляют обширный набор мер, включающих поддержку в жилищных воп­росах, финансовые поощрения, обучение и социальную помощь. Молодые врачи, приступившие к работе в сельской местности, получают значительные льготы, в том числе подъемное пособие, кредиты на жилье с минимальной процентной ставкой, доплаты к заработной плате и различные виды соцподдержки.

Все эти меры в совокупности способствуют не только улучшению здоровья населения, но и повышению конкурентоспособности отечественного здравоохранения в целом.