«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию» – генпрокурор

В своем эксклюзивном интервью газете «Казахстанская правда» генпрокурор Берик Асылов рассказал о работе по вовзрату незаконно приобретенных активов, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации спикера, в 2024 го­ду государству возвращены активы на сумму 325 млрд тенге, изъято 513 тыс. гектаров незаконно приобретенных земельных участков. Впервые судом удовлетворен в полном объеме иск комитета о необъяснимом богатстве на сумму 5,5 млрд тенге и возврате ювелирных и культурных ценностей на 400 млн.

«Возвращенные активы направляются на социальное и экономическое развитие страны. После поступления в собственность государства ряда объек­тов исключено монопольное положение их прежних хозяев в отдельных секторах экономики. К примеру, передача государству транспорт­но-логистического центра в области Жетысу позволила улучшить качество услуг для предпринимателей на казахстанско-китайской границе. При этом пропускная способность СВХ увеличилась в шесть раз», – сообщил он.

Изъятые в Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях земли отданы для выпаса домашнего скота сельских жителей и нужд крестьянских хозяйств, что снизило дефицит пастбищ в этих регионах.

Как рассказал Берик Асылов, государству возвращены отели, офисные здания, рестораны, бизнес-центры, земельные участки в элитных районах крупных городов, рынки, железнодорожная инфраструктура, дорогостоящие ювелирные изделия и другое имущество.

Сейчас Комитет по возврату активов проводит анализ по сотне объектов движимого и недвижимого имущества в Казахстане и за рубежом. Изучается происхождение ценных бумаг на миллионы долларов США, а также свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по десяткам крупных месторождений в стране. Проверяется законность источников происхождения активов по конкретным предприятиям и имуществу. В этой работе мы нашли поддержку со стороны авторитетных международных организаций.