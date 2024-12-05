«Нарушение прав граждан в уголовном процессе снизилось в 2 раза» – Берик Асылов

В сфере уголовного преследования обязательность согласования прокурором всех ключевых решений органов на всех этапах расследования привела к снижению нарушений прав граждан в уголовном процессе в два раза

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в своем эксклюзивном интервью газете «Казахстанская правда» рассказал генпрокурор Берик Асылов, передает Kazpravda.kz

По его данным, с начала года прокуроры изучили свыше 178 тыс. решений органов следствия и дознания. Восстановлены конституционные права более 13 тыс. граждан, предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1 022 лиц.

Принимаемые государством меры по усилению законности, правопорядка и борьбы с преступностью дают положительные результаты. Так, по Индексу верховенства закона Казахстан уже четвертый год подряд улучшает показатель в рейтинге по правопорядку и безопасности (2020-й – 0,78, 2021-й – 0,79, 2022-й – 0,80, 2023-й – 0,80).

По словам спикера, органы прокуратуры активно участ­вуют в работе по актуализации законодательства для обеспечения эффективной и упреждающей защиты конституционных ценностей государства.

Берик Асылов сообщил, что прокуроры проверили на соответствие позициям Конституционного суда свыше 15 тыс. уголовных и 4,5 тыс. гражданских дел, изучили 3 тыс. жалоб и заявлений осужденных, а также 3,5 тыс. материалов о применении мер пресечения в досудебном производстве. В результате восстановлены права 26 лиц, в том числе путем внесения 13 актов надзора и реагирования в те уполномоченные органы, которые игнорировали решения КС.

К примеру, в рамках реализации решения КС восстановлены пенсионные права граждан области Абай, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей на сумму более 20 млн тенге. В этом году Конституционным судом вынесены нормативные постановления по двум обращениям Генпрокурора.

Первое связано с недопустимостью обращения взыскания на жилище с санкции прокурора. С момента принятия КС своего решения прокурорами не выдано ни одной санкции.