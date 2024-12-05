Сколько незаконно осужденных людей оправдали в РК

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Генпрокурор Берик Асылов в своем эксклюзивном интервью газете «Казахстанская правда» рассказал о роли государственного обвинителя в суде, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За текущий год по протестам генерального прокурора были полностью оправданы 10 граждан.

«Вместе с тем, прокуроры принципиально реагируют и на необоснованные оправдания судом. К примеру, за те же три года, обеспечивая принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление, мы добились осуждения в вышестоящих судебных инстанциях 193 ранее оправданных лиц», – сообщил он.

Так, по кассационному протесту генпрокурора Верховным судом отменен оправдательный приговор в отношении гражданина К., который обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней падчерицы.

По итогам нового судебного разбирательства он был осужден к длительному сроку лишения свободы.

Ранее Берик Асылов рассказал о двукратном снижении нарушений прав граждан в уголовном процессе.

 

#суд #оправдание #Асылов #обвинитель

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