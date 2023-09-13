Незаконно повысить тариф на электроэнергию пытался монополист в Жамбылской области

В Жамбылской области прокуроры не допустили рост тарифа на электроэнергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

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Поставщик электроэнергии ТОО «ЖамбылЖарықСауда-2030» в мае 2022 года в очередной раз обратилось в антимонопольный орган с требованием повысить размер тарифа, мотивируя необходимостью включения в свои расходы дополнительно 1 млрд 841 млн тенге.

Департамент АЗРК тогда отказал товариществу. Однако специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области признал этот отказ незаконным и удовлетворил иск компании.

5 сентября 2023 года по ходатайству облпрокуратуры судебная коллегия отменила этот судебный акт, признав доводы прокурора об отсутствии у монополиста законных оснований для повышения тарифа на электроэнергию обоснованными.

Решение суда не вступило в силу.