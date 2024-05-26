Ники Минаж арестовали в аэропорту Амстердама

Lifestyle
4

Ее ждали зрители в Манчестере, но концерт не состоялся, передает Kazpravda.kz

Фото: REUTERS

Концерт американской рэперши Ники Минаж в Манчестере перенесён на неопределённый срок из-за опоздания певицы. Задержка произошла из-за ареста днем в амстердамском аэропорту Схипхол, где Минаж пришлось провести несколько часов, передает Русская служба ВВС.

Выписав американке штраф, полицейские позволили ей лететь дальше: в аэропорту рэпершу якобы ждал специально зафрахтованный вертолет.

Однако время было уже позднее и, учитывая расстояние между городами, отработать концерт Минаж уже никак не успевала.

Зрителям было обещано, что дата нового концерта, взамен не состоявшегося в субботу, будет объявлена в ближайшее время.

«Мы только что освободили 41-летнюю американку, арестованную сегодня днем в аэропорту „Схипхол“ по подозрению в вывозе легких наркотиков», — говорится в сообщении нидерландской полиции, не называющем певицу по имени.

«После консультации с прокуратурой подозреваемая была оштрафована и может продолжить свое путешествие», — уточняется в сообщении.

Сообщения об аресте Минаж появились несколькими часами ранее.

Сама певица сняла на видео и разместила в соцсетях свой разговор с полицейским, который, насколько можно расслышать, произносит: «Вы арестованы».

Полиция сообщила, что 41-летняя гражданка США была арестована в аэропорту по подозрению в хранении легких наркотиков, не называя имени задержанной.

Личность Минаж полиция подтвердила лишь позже, и то косвенно, ответив на запрос агентства PA, что «указанная ими американка» остается под арестом.

Рэперша написала в сети X серию постов, которые кажутся связанными с ее арестом. В них говорилось, что полиция забрала у нее ручную кладь «без согласия». «И это кстати Амстердам, где трава легальна», — написала Ники Минаж.

Вопреки распространенному заблуждению, продажа и употребление легких наркотиков в Нидерландах вовсе не законны. Как это формулируется на сайте правительства страны, с 1970-х годов оно лишь «допускается» и «власти предпочитают не преследовать нарушителей».

До недавнего времени в стране было запрещено выращивать коноплю. Вывоз любых наркотиков из страны остается незаконным.

В субботу вечером у Ники Минаж был намечен концерт в Манчестере.

Двери в зал действительно открылись с запозданием, но менеджер концертной площадки заверил Би-би-си, что концерт состоится по плану, уточнив, что в аэропорту Амстердама певицу ожидает вертолет, готовый вылететь в Манчестер, как только ее отпустят.

Ники Минаж часто опаздывает даже тогда, когда ее не арестовывают.

#скандал #рэп #Ники Минаж

Популярное

Все
У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»
Определились победители Каннского кинофестиваля
Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане
Большая вода: около 62 тыс. казахстанцев вернулись в свои дома
Заблудившихся на горном перевале туристов спасли сотрудники МЧС
МЧС ведет круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык
Швейцария победила Канаду и сыграет с Чехией в финале ЧМ по хоккею
Машины участников кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области
Казахстан завершил председательство в конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
На 57 улицах Жезказгана проведут средний ремонт дорог до конца года
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой
Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС
Italian Open: Швёнтек раздавила Соболенко в финале в Риме
Elorda Cup: казахстанцы выиграли 14 золотых медалей
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Капусту с поля за 20 тенге предлагают туркестанские аграрии
Нариман Курбанов завоевал «золото» чемпионата Азии
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах
Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в Казахстане
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Более 4 млн экспонатов хранятся в фондах казахстанских музеев
В Китае открылась выставка фонда Национального музея Казахстана
Около 5 млрд тенге будет выделено на строительство инженерных сетей в области Ұлытау
На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
«Наше достояние и гордость»: как поклонники поздравляют Дим…
Nissan выпустит новый аромат с пылью от автомобильных шин
Поклонники Димаша Кудайбергена восхитились масштабами предс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]