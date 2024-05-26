Ники Минаж арестовали в аэропорту Амстердама

Ее ждали зрители в Манчестере, но концерт не состоялся, передает Kazpravda.kz

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Концерт американской рэперши Ники Минаж в Манчестере перенесён на неопределённый срок из-за опоздания певицы. Задержка произошла из-за ареста днем в амстердамском аэропорту Схипхол, где Минаж пришлось провести несколько часов, передает Русская служба ВВС.

Выписав американке штраф, полицейские позволили ей лететь дальше: в аэропорту рэпершу якобы ждал специально зафрахтованный вертолет.

Однако время было уже позднее и, учитывая расстояние между городами, отработать концерт Минаж уже никак не успевала.

Зрителям было обещано, что дата нового концерта, взамен не состоявшегося в субботу, будет объявлена в ближайшее время.

«Мы только что освободили 41-летнюю американку, арестованную сегодня днем в аэропорту „Схипхол“ по подозрению в вывозе легких наркотиков», — говорится в сообщении нидерландской полиции, не называющем певицу по имени.

«После консультации с прокуратурой подозреваемая была оштрафована и может продолжить свое путешествие», — уточняется в сообщении.

Сообщения об аресте Минаж появились несколькими часами ранее.

Сама певица сняла на видео и разместила в соцсетях свой разговор с полицейским, который, насколько можно расслышать, произносит: «Вы арестованы».

Полиция сообщила, что 41-летняя гражданка США была арестована в аэропорту по подозрению в хранении легких наркотиков, не называя имени задержанной.

Личность Минаж полиция подтвердила лишь позже, и то косвенно, ответив на запрос агентства PA, что «указанная ими американка» остается под арестом.

Рэперша написала в сети X серию постов, которые кажутся связанными с ее арестом. В них говорилось, что полиция забрала у нее ручную кладь «без согласия». «И это кстати Амстердам, где трава легальна», — написала Ники Минаж.

Вопреки распространенному заблуждению, продажа и употребление легких наркотиков в Нидерландах вовсе не законны. Как это формулируется на сайте правительства страны, с 1970-х годов оно лишь «допускается» и «власти предпочитают не преследовать нарушителей».

До недавнего времени в стране было запрещено выращивать коноплю. Вывоз любых наркотиков из страны остается незаконным.

В субботу вечером у Ники Минаж был намечен концерт в Манчестере.

Двери в зал действительно открылись с запозданием, но менеджер концертной площадки заверил Би-би-си, что концерт состоится по плану, уточнив, что в аэропорту Амстердама певицу ожидает вертолет, готовый вылететь в Манчестер, как только ее отпустят.

Ники Минаж часто опаздывает даже тогда, когда ее не арестовывают.