Как считает Глава государства, для защиты национальных интересов в эпоху глобальной неопределенности следует действовать прагматично, рационально. Президент подчерки­вает, что никто за нас не сделает Казахстан развитым и процветающим.

Согласно теоретическим подходам, существует несколько концепций сильного государства. Либеральная концепция исходит из того, что это государство с устойчивыми институтами, верховенством права и разделением властей. Власть не вмешивается в экономику, гарантирует свободную конкуренцию и защиту прав граждан (США, Великобритания).

Социалистическая концепция подразумевает, что государство играет ведущую роль в экономике, занимается перераспределением материальных благ между всеми членами общества, обеспечивает равенство. Экономическая модель основана на господстве госсобственности, требуется система централизованного планирования. В ее рамках в проигрыше оказы­ваются люди деятельные, добросовестные, инициативные.

Реалистическая концепция видит сильным такое государство, которое способно защищать свои интересы. Основное внимание уделяется армии, дипломатии и ресурсной независимости. Институциональная концепция подчеркивает: государство будет сильным, если эффективно работают институты управления, законы, судебная система, правоохранительные органы.

Каждая из концепций имеет­ плюсы и минусы. Во многих странах государство представ­ляет собой сочетание элементов из нескольких концепций.

Глава нашего государства считает, что казахстанцы должны смотреть вперед, действовать масштабно, последовательно, с перспективой на несколько десятилетий. Поэтому нужны долгосрочные цели. Возможно, речь идет о горизонте планирования до конца нынешнего века.

Для достижения долгосрочных целей при стратегическом планировании важны рубежные вехи. Первым таким рубежом, по мнению Президента, может стать 40-летие Независимости Казахстана. Глава государства подчеркивает, что крайне важно иметь четкое представление о том, с каким багажом страна подойдет к этому рубежу, какие исторические задачи решит к этому времени.

Касым-Жомарт Токаев очерчивает пять стратегических направлений развития, в которых Казахстан, обладая огромными возможностями и конкурентными преимуществами, способен стать не только самодостаточным, но и задать тон в региональном и глобальном масштабе.

Первое направление – цифровизация и искусственный интеллект. Глава государства предла­гает использовать их как локомотив развития всех отраслей экономики и государственного управления. Цифровая трансформация экономики рассматривается им как ключевой фактор усиления конкурентоспособности.

Второе направление – энергетика. Предлагается строительство и запуск трех АЭС, создание ядерного кластера и Агентства по ядерной энергетике, реализация возможностей газовой и угольной генерации, а также ВИЭ. В результате Казахстан достигнет не только самообес­печения электроэнергией, но и станет ее экспортером на мировом рынке.

Третье направление – транс­порт и транзит. Их развитие позволит превратить Казахстан в Евразийский транспортно-логистический хаб. Как считает Президент, ежегодный запуск примерно 200 инвестиционных проектов даст возможность сформировать новый индуст­риальный каркас и укрепить транзитно-транспортный потен­циал респуб­лики, что приведет к укреплению регионального лидерства республики.

Четвертое направление – агропромышленный сектор. За десять лет республика может стать одной из ведущих аграрных держав, войдя в топ-10 мировых производителей продуктов глубокой переработки зерна. По мнению экспертов, Казахстан также может стать одним из мировых лидеров по производству органического мяса и экологичес­ки чистых продуктов животноводства (мясо, молоко, шерсть).

Пятое направление – человеческий капитал. Образованные, трудолюбивые и целеустремленные граждане приведут страну к успеху, а это мерило подлинной силы государства.

Большой интерес представляет­ оценка ситуации в мировой экономике, данная Президентом РК как опытным дипломатом.

По мнению Главы государства, беспрецедентная конфликтность, острый кризис взаимного доверия, ползучая эрозия международного права, экономические войны связаны с зарождением нового технологического уклада, обострением борьбы за критические ресурсы (например, за редкоземельные металлы), переформатированием производственных и торгово-логистических цепочек, техногенными и природными катастрофами.

При этом старый миропорядок рушится, а контуры нового пока четко не проявились. Как указывает Президент, утрачивается актуальность глобализма, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влия­ния, регионализация мировой политики. Все это требует более глубокого переосмысления, в том числе в части планирования и управления.

Одним словом, в современных условиях нарастания турбулент­ности и неопределенности в мировой экономике стране потребуется многое переосмыслить и, возможно, даже усилить роль государства как выразителя национальных интересов. В новых условиях каждое государство должно рассчитывать в первую очередь на собственные ресурсы и эффективно использовать все свои экономические возможности.