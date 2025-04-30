Никто за нас не сделает страну процветающей
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Азамат Нурсеитов, главный научный сотрудник АО «Институт экономических исследований»
Выступая с речью на четвертом заседании Национального курултая, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел некоторые итоги реформ, а также поднял ряд проблем стратегического планирования. Что касается последнего, то в прошлом году был утвержден Национальный план развития до 2029 года, нацеленный на структурное обновление и стабильный рост казахстанской экономики.