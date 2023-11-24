Нитки, бархат да иголка

Путь в мир рукоделия у Бакыт­жан Шапеновой начался в раннем детстве. Любовь к шитью и вязанию ей привила бабушка. Как вспоминает мастерица, бабушка никогда не рисовала схемы для узоров и не делала выкройки. Процесс создания вещи шел по наитию, и она никогда не ошибалась. Бакытжан с интересом наблюдала, как из лоскутков собиралось одеяло с замысловатыми узорами, как из одной нити на свет появляются теплые носочки. К слову, в семье подрастали пятеро детей – четыре девочки и мальчик. И уже в пятом классе Бакытжан вязала для сестер теплые вещи. Помнит она и свой первый, не совсем удачный опыт со швейной машиной. Это сейчас современные швейные машины с программным управлением и несколькими режимами работы, а тогда это было громоздкое устройство на деревянной подставке, ручку которого необходимо было вращать, чтобы получить ровные строчки. Ткань тогда прошить не удалось, под лапку попал пальчик девочки. Несмотря на первый печальный опыт, Бакытжан шитье не бросила, а еще больше слушала советы бабушки. В седьмом классе девочка самостоятельно шила себе и сестрам наряды.

Так сложилось, что рукоделие стало смыслом ее жизни. Получив диплом учителя начальных классов, Бакытжан с головой ушла в работу. Но свое увлечение не оставила и вела в школе кружки рукоделия. Девочки с удовольствием оставались после уроков и осваивали мастерство. Супруг Бакытжан, видя, как жена увлеченно помогает юным мастерицам осваивать техники вязания и вышивания, посоветовал ей переквалифицироваться и стать учителем труда. К слову, он сам преподает труд в школе и учит мальчишек обращению с инструмен­тами и резьбе по дереву. Это его деревянные ретромашинки заставили взрослых и серьезных людей «играть в машинки» на областном фестивале «Асыл мұра».

Самое длинное одеяло

Летом этого года Бакытжан стала участницей проекта по шитью лоскутного корпе длиной 500 м. Корпе шили 200 мастериц из разных уголков Казахстана по единому рисунку в одной цветовой гамме, чтобы, соединив лос­куты, получить единое полотно.

– Автор идеи – наша землячка из Аягозского района Нургуль Абайхан. Я увидела ее пост в социальных сетях и загорелась желанием поучаствовать в проекте. «Құрақ көрпе» состоит из 133 мотивов, сшитых из узеньких полосочек. Каждая мастерица сшила одеяло длиной в 2,5 мет­ра, – рассказывает Бакытжан Шапенова.

Ткань подбирала организатор проекта, она снабдила ею всех мас­териц, чтобы не было отличий по цвету. А то бывает, что вроде бы одинаковые по цвету ткани из одной партии отливают разными оттенками. В общем чате обсуждались техника выполнения и даже направление ворса ткани. Мастерицы постарались – на готовом разостланном одеяле правильно подобранные лоскутки собраны в национальный орнамент.

– Чтобы сшить одеяло, мне понадобилось два месяца, а обсуж­дения и консультации заняли около семи месяцев. Свою работу мы представили в Астане в День государственных символов. Мы расстелили одеяло, длина его – ровно 500 метров. Там были представители казахстанской Книги рекордов, они все и замерили. Недавно каждая из нас получила сертификат с уникальным номером, свидетельствующий о нашем участии в этом проекте, – рассказывает Бакытжан Шапенова.

В лоскутном одеяле сочетаются цветовая гамма орнаментов и казахстанские госсимволы. Голубой флаг символизирует открытое мирное небо, а белый цвет говорит о чистоте и невинности.

А если обратиться к истории, то без этого предмета сложно представить себе хоть один дом в Казахстане. Корпе шьют в приданое дочерям, к рождению детей, передают по наследству. Со времен кочевников красивые и практичные корпе заменяли предкам казахов стулья, кровати, одеяла и ковры. Яркие и мягкие изделия пользуются огромным спросом и сегодня. В последние несколько лет этот вид ремесла возрождается вновь. Появляется все больше стремящихся научиться шить красивые национальные изделия и еще больше желающих украсить ими свой дом. Бакытжан Шапенова нередко получает заказы на изготовление корпе. Сегодня для шитья красивого корпе есть большой выбор тканей. Чаще всего используют велюр и бархат, а для наполнения – вату или натуральную шерсть. Но самое главное – это все же умение и огромное терпение женщины.

Процесс изготовления корпе делится на несколько этапов. Корпе выполняются в техниках «құрақ» – из лоскутов и «ою» – с орнаментом. Различаются корпе по видам и размерам: бывают «жамылғы көрпе» – одеяло, «жер көрпе» – небольшой матрас для сидения на полу, «қу көрпе» – мат­рас, который набивается исключительно гусиным пухом, «төр көрпе» – для почетных гостей, «ою көрпе» – узорчатое.

Лоскутному одеялу (құрақ көрпе) издревле приписываются магические свойства. Считается, что вещи из множества мелких кусочков ткани способствуют скреплению семьи, соединению в неразрывное целое ее членов. Лоскутные изделия выполняют функции оберега и «работают» на то, чтобы у их владельца плодился скот, умножалось имущество, было много детей. Этот своеобразный талисман на богатство и благополучие будет наполнять дом гармонией, а близких – здоровьем.

Узоры крючком

Своим ученицам Бакытжан Шапенова помогает осваивать и традиционную вышивку крючком «біз кесте», которую еще называют тамбурной вышивкой. Этот вид искусства мог быть безвозвратно утрачен, но благодаря мастерицам сейчас он получил практически второе дыхание. Немногие сейчас утруждаются сделать что-то своими руками, но вот получить в подарок уникальную картину, выполненную в технике «біз кесте», наверное, не отказались бы.

Техника тамбурной вышивки сама по себе очень интересна – вмес­то иглы здесь используется специальный крючок. Из маленьких петелек складывается ор­намент или же целая картина. Еще в начале прошлого века вышивальщицы использовали в работе большие деревянные самодельные пяльца, чаще всего прямоугольной формы, а также крючок из кости. Форма пялец практически не изменилась с тех пор, а вот крючок современные мастерицы используют уже металлический.

Причем каждая мастерица приспособила под крючок самые различные инструменты. У кого-то крючок с широкой плоской ручкой, похожей на лопаточку, а у Бакытжан Шапеновой крючки делает муж из обычных… медицинских пинцетов. Кстати, такими же инструментами он снабдил всех воспитанниц своей супруги. И они с завидной сноровкой используют эти крючки в своей работе. А вот для того, чтобы вышивка приобрела неповторимый оттенок бархатис­тости, используется и вовсе экзотический инструмент – игла из-под капельницы. В ней про­сверливается дополнительное отверстие. Получается, это иголка с двумя отверстиями. Нитка вдевается через тупую сторону иголки, потом продевается через отверстие в ее острие, а уж потом этой замысловато сложенной

нитью вышивается-вывязывается задуманное изделие.

Тамбурная техника вышивки применяется у многих народов мира. Однако способ ее исполнения каждый народ выбирает сам. И конечно, самым главным является цветовое решение, принятое у народа. К примеру, казахские мастерицы отражали в своих вышивках те цвета, что окружали их в повседневной жизни: желто-зеленая степь, коричневая земля, охра, глина, красные цветы. Именно это придает узнавае­мость, определенную изюминку декоративно-прикладному искусству казахского народа и отличает его от народных мотивов и орнаменталистики всех тюркских народов.

Причем при помощи небольшого крючка для вышивания можно создавать произведения, равноценные произведениям любого вида искусства.

Мало кто занимается искусством кесте, однако сегодня, как замечает Бакытжан Шапенова, интерес к нему проявляют многие.

– Девочки хотят научиться. Нужно терпение, чтобы освоить этот вид искусства. Помимо таланта требуется усидчивость. Вышивка в технике «біз кесте» – прекрасный вид искусства, которому нет равных. Поэтому на досуге весь свой внутренний мир я отображаю в своих работах, – делится Бакытжан Шапенова.

Трудно представить, как прак­тически из пустого натянутого полотна, сквозь которое крючком протягивается нить, благодаря умелым рукам получается яркая картина.

От матери к дочери

В давние времена искусство вышивки складывалось в условиях кочевого образа жизни и во многом определялось характером натурального хозяйства и быта скотоводов-казахов. Вышивкой занимались исключительно женщины, и этот домашний промысел носил среди казахских женщин самый массовый характер.

Искусство рукоделия передавалось по наследству от матери к дочери и входило в круг обязательных добродетелей невесты. Во время свадебного обряда беташар, когда молодую представляют родственникам мужа, жених вручал невесте иглу, чтобы все видели, как она ею владеет. Вышитый шелковый платочек – «кестелі орамал», подаренный девушкой джигиту, служил своеобразным признанием в любви. Наиболее древними материалами, которые использовались в вышивке, были войлок, обработанная кожа, шерс­тяные ткани и нити. Еще в Ноин-Улинских курганах археологами были найдены кожаные сапожки, богато вышитые разноцветными шелковыми нитками тамбурным швом. Казахи украшали вышивкой замшевые халаты – «жарғақ шапан», брюки – «жарғақ шалбар», сумки – «аяққап».

В центральном государственном музее хранится уникальный настенный ковер «түскиіз», сшитый из кусков тонко выделанной замши и украшенный вышивкой шелковыми нитками. Ковер этот изготовлен мастерицами из рода найман в начале XX века. В основном для декоративной вышивки использовали привозные материалы – бархат, сукно, фланель, вельвет, ситец. Материалом для вышивания служили шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные нитки, а также золотые и сереб­ряные нити. В вышивке применялись бисер, кораллы и перламутровые бусины. На изделия нередко нашивались серебряные штампованные бляшки, полоски позумента, в особо богатых декоративных вышивках применялась оторочка мехом соболя, куницы, выдры.

Роль декоративной вышивки в красочном ансамбле жилища казахов была необычайно велика. Настенные ковры «түскиіз» украшали лучшую, «почетную» часть юрты – «төр». Небольшие вышитые изделия оживляли хозяйственную часть юрты, расположенную ближе к двери. Широкая вышитая полоса материи – «тегеріш» – опоясывала купольную часть жилища. Богато украшались вышивкой, бисером, позументом свадебные занавески – «шымылдық», выполняющие основную роль при обряде бракосочетания. В день свадьбы «шымылдық» скрывал молодых от взоров гостей, когда происходил обряд «қол ұстатар», своего рода обручение. Позже за этой занавеской находилась постель молодоженов. Вышивкой покрывалась верх­няя часть «шымылдық», шторки его шили из дорогих сортов материи. Нарядной вышивкой, в основном растительного характера, украшались также постельные принадлежности: покрывала – «төсек жапқыш», наволочки – «жастық қап».

Рядом с вышитыми работами Бакытжан Шапеновой примос­тились куклы в национальных костюмах. Каждая деталь наряда миниатюрных красавиц сшита вручную. Куклы – неизменные спутницы Бакытжан на различных выставках прикладного искусства.

Бакытжан Шапенова своим мастерством сохраняет традиции предков и приобщает к ним подрастающее поколение. Ей очень радостно наблюдать, как ученицы, долго корпевшие над эскизами, а затем над тканью, демонстрируют свои работы и с гордостью несут их домой, чтобы показать маме и бабушке.