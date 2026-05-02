Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО

В Северо-Казахстанской области в одной из пожарных частей прошло гендер-пати для сотрудника службы спасения, передает Kazpravda.kz.

Необычное мероприятие организовали в пожарной части №13 Кызылжарского района.

Младший сержант гражданской защиты, пожарный-спасатель Марлен Елеуов вместе с супругой решили узнать пол будущего ребёнка в кругу коллег. Инициативу поддержал коллектив, превратив событие в небольшой праздник на территории части.

«В тёплой и праздничной атмосфере для молодых родителей организовали гендер-пати прямо на территории части. Коллеги с волнением ждали главного момента, поддерживая будущих маму и папу искренними эмоциями и поздравлениями.Поздравляем будущих родителей с этим знаменательным событием и желаем счастья, здоровья и благополучия их семье!», - поздравили пару в департаменте ЧС области.

В ведомстве также отметили, что подобные инициативы отражают не только профессионализм сотрудников, но и значимость семейных ценностей в системе гражданской защиты.