Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО

Событие прошло прямо на территории части
В Северо-Казахстанской области в одной из пожарных частей прошло гендер-пати для сотрудника службы спасения, передает Kazpravda.kz.
Необычное мероприятие организовали в пожарной части №13 Кызылжарского района.
Младший сержант гражданской защиты, пожарный-спасатель Марлен Елеуов вместе с супругой решили узнать пол будущего ребёнка в кругу коллег. Инициативу поддержал коллектив, превратив событие в небольшой праздник на территории части.
«», - поздравили пару в департаменте ЧС области.
В ведомстве также отметили, что подобные инициативы отражают не только профессионализм сотрудников, но и значимость семейных ценностей в системе гражданской защиты.