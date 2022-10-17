Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео

Непривычный гул в ночь с воскресенья на понедельник вызвал тревогу у жителей Петропавловска, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Что-то и где-то тревожно гудело в течение полутора часов. Горожане терялись в догадках, спрашивая друг друга о том, что же это шумит: "паровоз, самолет или, может, НЛО"?

Оказалось, источник звука – ТЭЦ-2. По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», с 23 часов 16 октября до половины первого 17 октября проводилась плановая продувка пароперегревателя котлоагрегата №4 при выводе его из ремонта.

"Данный процесс полностью контролируемый и технологически необходим после большого объема замены поверхностей нагрева в период капитального ремонта. Аналогичная продувка проводилась 25 сентября 2022 года на котлоагрегате № 5 при выводе его из капитального ремонта. Тогда основной этап продувки пришелся на дневное время, поэтому горожане его не заметили", – указывается в сообщении.