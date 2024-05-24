Нокаутом закончился бой Али Ахмедова с "разрушителем" из Коста-Рики

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Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (20-1, 15 КО) выступил на вечере бокса в Детройте (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ахмедов провел бой с 40-летним костариканцем Энкарнасьоном Диасом (18-4, 11 КО) по прозвищу "Разрушитель".

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Так, Ахмедов показал на весах 77,56 кг, тогда как Диас оказался немного легче - 76,92.

Поединок был рассчитан на 10 раундов. Он закончился победой Ахмедова техническим нокаутом во втором раунде, перед этим его соперник побывал в нокдауне.

Таким образом, Али одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Энкарнасьон Диас потерпел пятое поражение.

Добавим, что победная серия казахстанца теперь составляет пять боев.