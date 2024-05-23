Али Ахмедов прошел взвешивание перед боем в США

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Боксер показал на весах небольшой перевес

Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (20-1, 15 КО) прошел взвешивание перед боем в рамках вечера бокса в Детройте (штат Мичиган, США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Соперником будет представляющий Коста-Рику уроженец Никарагуа Энкарнасион Диас (18-4, 11 КО).

Поединок пройдет в лимите второго среднего веса и рассчитан на 10 раундов. Сам бой пройдет завтра утром, 24 мая, по астанинскому времени.

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Так, Ахмедов показал на весах 77,56 кг, тогда как Диас оказался немного легче - 76,92.

Лимит дивизиона составляет 76,2 кг, однако для нетитульных боев небольшой перевес допускается.

Напомним, что свой последний бой Ахмедов провел 27 апреля в Алматы, где в рамках шоу "Ночь чемпионов IBA" нокаутировал во втором раунде Карлоса Риверо (26-4-1, 15 КО) из Венесуэлы.

 

#США #бой #бокс #взвешивание #Али Ахмедов

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