Нормативы для производителей мяса изменились в Казахстане

Любителям подсчитывать белки, жиры, углеводы и составлять точный рацион с весны следующего года нужно быть более бдительными

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Одобрен новый техрегламент ЕАЭС «О безопасности мяса и мясной продукции», призванный упростить процесс производства мясной продукции без ущерба правам потребителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт.

Новые правила устанавливают допустимые пределы отклонений фактических значений содержания белка (до 20 % в сторону уменьшения), жира, углеводов и калорийности (до 20 % в сторону увеличения) от значений, указанных на маркировке продуктов убоя и мясной продукции.

Теперь фактические значения пищевой ценности мяса и мясной продукции могут отличаться от указанных на этикетке, но в строго установленных пределах.

«Изменения внесены с учетом сложностей, с которыми сталкиваются производители мясной продукции. В мясе даже внутри одного куска может быть разное содержание жира и белка. Также мясная продукция может состоять из разных видов мяса и кусков, что затрудняет точное соответствие всем стандартам», – отметили эксперты КазСтандарта.

Предполагается, что эти нововведения помогут избежать ситуаций, когда производителей штрафуют за малозначительные отклонения в составе продукции, отметили в институте.

Изменения начнут действовать через 180 дней после официальной публикации.

Аналогичные правила успешно работают с начала этого года для мяса птицы и продукции на его основе, добавили в КазСтандарте.