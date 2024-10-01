Новая дорога до Монголии появится в Казахстане

Международное сотрудничество , Автодороги
101
Венера Баталова
корреспондент

Маршрут пройдет через города Усть-Каменогорск и Риддер, а также населенный пункт Туэкта (Российская Федерация), с выходом на границу Монголии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель председателя комитета автомобильных дорог министерства транспорта РК Максат Баяхмет принял участие во встрече по обсуждению соглашения о сотрудничестве в области транспортной сферы между Казахстаном и Монголией. В рамках обсуждения были подняты ключевые вопросы взаимодействия в автодорожной отрасли и прорабатывались вопросы строительства новой автомобильной дороги между странами, передает Kazpravda.kz

Казахстанский участок предполагаемого нового маршрута от города Усть-Каменогорск до границы с РФ общей протяженностью 189 километров уже построен (на 62 километрах дороги специалисты проведут капитальный и средний ремонт).

Большая часть маршрута проходит по территории России, в случае согласия российской стороны на строительство дороги маршрут будет оптимизирован до 837 километров.

В настоящее время существующая автомобильная дорога «Усть-Каменогорск – Рубцовск – Барнаул – Туэкта – граница Монголии» составляет 1 604 км.

Ожидается, что строительство новой дороги значительно сократит время в пути, улучшит транспортное сообщение между Казахстаном и Монголией и станет важным шагом в укреплении экономических и культурных связей.

#строительство #дорога #РФ #Монголия

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
Счастливая история одной семьи
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
Не было бы счастья, да несчастье помогло
И вовсе не опасное соседство
Для разработки новых технологий
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
Плохая мать?..
О новых возможностях и мировой практике
О качестве здравоохранения и юридической помощи
«Я выбираю спорт!»
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Творцы лакокрасочной радуги
Возраст счастью не помеха!
Распоряжение Главы государства
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Астанинское дежавю
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
На благо страны
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Еще одно международное ж/д сообщение возобновят в Казахстане
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Казахстан выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамбле…
О создании платежной системы юань-тенге рассказали в Минциф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]