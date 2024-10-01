Новая дорога до Монголии появится в Казахстане

Маршрут пройдет через города Усть-Каменогорск и Риддер, а также населенный пункт Туэкта (Российская Федерация), с выходом на границу Монголии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель председателя комитета автомобильных дорог министерства транспорта РК Максат Баяхмет принял участие во встрече по обсуждению соглашения о сотрудничестве в области транспортной сферы между Казахстаном и Монголией. В рамках обсуждения были подняты ключевые вопросы взаимодействия в автодорожной отрасли и прорабатывались вопросы строительства новой автомобильной дороги между странами, передает Kazpravda.kz

Казахстанский участок предполагаемого нового маршрута от города Усть-Каменогорск до границы с РФ общей протяженностью 189 километров уже построен (на 62 километрах дороги специалисты проведут капитальный и средний ремонт).

Большая часть маршрута проходит по территории России, в случае согласия российской стороны на строительство дороги маршрут будет оптимизирован до 837 километров.

В настоящее время существующая автомобильная дорога «Усть-Каменогорск – Рубцовск – Барнаул – Туэкта – граница Монголии» составляет 1 604 км.

Ожидается, что строительство новой дороги значительно сократит время в пути, улучшит транспортное сообщение между Казахстаном и Монголией и станет важным шагом в укреплении экономических и культурных связей.