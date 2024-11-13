Новая пристань воздушной гавани

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Фарид Юмашев

По поручению Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов побывал с рабочей поездкой
в Кызылординской области

фото пресс-службы Премьер-министра РК

В областном центре Премьер принял участие в открытии нового терминала аэропорта Коркыт Ата в Кызылорде. Проект, осуществленный в рамках социальной ответственности бизнеса, будет способствовать развитию торгово-экономического, туристского потенциала регио­на и обеспечению доступности транс­портных услуг, напрямую влияющих на качество жизни населения. Запуск нового терминала семикратно – с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год – увеличит пропускную способность, сообщает пресс-служба главы Правительства.

Обновленный терминал Коркыт Ата соответствует высоким стандартам Меж­дународной ассоциации воздушного транс­порта (IATA) и Международной организации гражданской авиа­ции (ICAO).

В нынешнем Послании народу Глава государства назвал стратегическим приоритетом развитие транспортно-логис­тического сектора. Новый терминал аэро­порта Коркыт Ата – важный инфраструктурный проект не только для регио­на, но и для всей рес­публики. Его ввод позволит открыть дополнительные авиамаршруты, в том числе и международные, увеличить транзитный потен­циал, пассажиро- и грузоперевозки, что положительно повлияет на развитие внут­реннего туризма, торговли и экономики. Правительство будет всецело поддерживать социально ориентированные инициативы бизнеса по строительству современной, качественной транспорт­но-логистической инфраструктуры – этого вклада в будущее нашей страны, отметил Олжас Бектенов и поблагодарил всех, кто в короткие сроки обеспечил завершение проекта.

Руководитель Правительства ознакомился с процессом обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов. Терминал площадью 7 500 кв. м оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и другими. В проект в рамках социальной ответственности Фондом Булата Утемуратова было инвес­тировано 20,9 млрд тенге. Свыше 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, строительство автодороги, благоустройство и освещение территории аэропорта.

В тот же день в рамках рабочей поездки по Кызылординской области Олжас Бектенов проконтролировал исполнение поручений Главы государства, данных в Послании по повышению благосостояния и качества жизни сельчан в рамках программы «Ауыл аманаты», диверсификации экономики посредством развития АПК, а также модернизации объектов социальной инфраструктуры для предоставления жителям качест­венных образовательных услуг.

В селе Бесарык Сырдарьинского района Премьер-министр ознакомился с успешными примерами осуществления программы «Ауыл аманаты» и социальной ответственности бизнеса. Всего в Кызылординской области в рамках программы в текущем году осуществлено 575 проектов в обрабатывающей промышленности, животноводстве, растениеводстве, других перспективных направлениях с созданием 610 рабочих мест.

На примере завода Kaz Fries руководителю Правительства продемонстрировали действенность мер по раскрытию потенциала в области глубокой переработки продукции АПК. Производительность предприя­тия – до 150 кг картофеля фри в час, готовую продукцию замораживают и продают на внут­реннем рынке. Важно отметить, что товарищество вносит большой вклад в развитие села. На эти цели компанией с 2018 года выделено свыше 1,5 млрд тенге. Средства направлены на благоустройство, озеленение, ремонт социальных объектов: школы на 360 мест, детского сада на 120 мест и врачебной амбулатории. За счет спонсорской поддерж­ки в текущем году капитально отремонтирован Дом культуры на 150 человек. Здесь реализуется инициированная Президентом концепция «Адал адам», направленная на воспитание молодежи в духе патриотизма, духовности и нравственности.

Премьер-министр подчеркнул значимость вклада бизнеса в улучшение качества жизни в сельской местности.

– Развитие села, стимулирование продуктивной занятости, создание качественной социальной инфраструктуры являются одними из приоритетных задач Правительства. В данном направлении мы всецело поддерживаем все инициативы предпринимателей. Если у каждого казахстанского села появится ответственная поддержка со стороны тех, кто строит бизнес на этой земле, тогда качество жизни населения будет улучшаться более динамично, – отметил Олжас Бектенов и подчеркнул необходимость дальнейшего масштабирования опыта развития села Бесарык.

В Кызылорде Премьер-министр посетил производственные площадки аграрно-индустриаль­ного комплекса ТОО «Жан Арай», где на сегодня создано 200 рабочих мест. Предприятие занимается производством риса, комбикормов, переработкой и хранением фруктов и овощей.

В областном центре Олжас Бектенов также ознакомился с принимаемыми мерами по повышению охвата детским дополнительным образованием. Новый Дворец школьников, возведенный за счет частных инвес­тиций, введен в эксплуатацию в минувшем октябре. Стоимость проекта – 2,4 млрд тенге. Со­циальный объект вместимостью до 350 человек оснащен новым обучающим оборудованием, способствующим всестороннему развитию школьников разных возрастов – от освоения гидропоники и робототехники до промышленного дизайна и занятий в телестудии.

Здесь же Премьер-министра проинформировали о мерах, принимаемых в Кызылординской области по трансформации системы профтехобразования и подготовки кадров в рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий. В 2024⁄2025 учебном году во всех районах области открылись семь учебно-производственных комбинатов. Полученный опыт планируется масштабировать.

#Кызылординская область #рабочая поездка #Олжас Бектенов

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