Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Изучать государственный язык теперь можно, просто играя в мобильную игру STEPPE GAMES. В процессе игры ребенок пополнит свой словарный запас до уровня А1 и А2, обещают создатели игры. Кроме того, игра поможет детям узнать смысловое значение традиционных для казахов понятий как дастархан, кюй, шанырак и другие.

Интерактивная игра легко скачивается на любой смартфон и не требует никаких сложных действий или навыков. Обучение проходит весело и легко.

- По данным UNICEF, 60 процентов детей в возрасте 9-10 лет используют смартфоны ежедневно. И не секрет, что большую часть времени они проводят за играми и другим развлекательным контентом. Учитывая, что самое огромное влияние имеет на детское сознание именно игра, и было создано данное приложение, - отметила руководитель центра TilQazyna Макпал Жумабай.

Также создатели игры отметили, что проект получил большую поддержку Министерства высшего образования и науки в лице министра Саясат Нурбека.