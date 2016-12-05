Нового президента выбрали в Австрии

В Австрии выбран новый президент. По предварительным подсчетам, бывший лидер "Зеленых" Александр Ван дер Беллен набрал чуть более 53% голосов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как сообщается, в штабе Ван дер Беллена уже празднуют победу. Его оппонент от "Австрийской партии свободы" Норберт Хофер, получивший более 46% голосов, признал свое поражение. Но заявил, что будет участвовать в президентской гонке в 2022 году.
"Еще не подсчитаны голоса избирателей, которые отправили свое решение по почте. За кого из двух кандидатов проголосовали примерно 700 тыс. граждан, станет известно уже сегодня. Но, по словам экспертов, этот подсчет практически не повлияет на итоги выборов", – говорится в информации.
"На прошлых выборах 22 мая у нас было преимущество – 30 тысяч голосов. Сейчас же оно составляет около 300 тысяч. Это означает, что в Австрии, действительно, что-то произошло. Наш красно-бело-красный флаг – это сигнал всей Европе, который должны увидеть во всех европейских столицах. Это сигнал о том, что кандидат с проевропейской позицией может победить. И не стоит бояться правых популистов и евроскептиков таких, как немецкая партия "Альтернатива для Германии" или "Национальный фронт" Марин Ле Пен", – заявил кандидат в президенты Александр Ван дер Беллен.