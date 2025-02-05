Новую систему безопасности для туристов внедряют в РК

Фото: пресс-служба МВД РК

Министерство внутренних дел РК сообщило о дополнительных мерах по обеспечению безопасности прибывающих в Казахстан туристов. Теперь каждый иностранец при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля, может получить специальную карточку с QR-кодом, ведущим на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz, передает Kazpravda.kz

На портале представлена необходимая информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в Казахстане, а также ссылки на скачивание полезных мобильных приложений.

На SafeTravel.kz доступны:

- Мобильное приложение «102» для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию «SOS»;

- Памятка по соблюдению миграционного законодательства;

- Карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения;

- Список официальных такси и онлайн-сервисов;

- Список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты;

- Алгоритмы действий при различных происшествиях;

- Контакты других экстренных служб – скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.

Как отметили в МВД, запуск системы направлен не только на защиту и безопасность туристов, но и на повышение доверия к Казахстану как перспективному месту для путешествий и инвестиций.

Первые карточки с QR-кодом уже начали вручаться иностранным гостям в международном столичном аэропорту, добавили в министерстве.