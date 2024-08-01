Новые подробности о школьнице, ставшей мамой в 12 лет, озвучили в Минпросвещения

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Глава Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова, отвечая на вопросы журналистов, рассказала, что девочка продолжит обучение в школе, передает Kazpravda.kz

По ее словам, данный возмутительный инцидент – крайне редкий случай для школ страны.

«Этот факт был замечен педагогами школы, которые отреагировали активно. Открыто уголовное дело. Изнасилование произошло дома несовершеннолетним родственником в октябре 2023 года. Он сейчас находится в психиатрической больнице, проводятся определенные экспертизы. Случай находится на нашем контроле», – сказала Оспанова в ходе брифинга в СЦК.

Девочка будет продолжать обучаться, ей будет оказана помощь со стороны психологов и педагогов, добавила она.

Напомним, ранее шокирующая информация о родах подростка распространилась в Казнете.

Детский омбудсмен Динара Закиева тогда сообщила, что подозреваемым признан родственник потерпевшей.

Сообщалось, что в областной перинатальный центр подросток поступила 19 июля, а родила 20-го. Состояние матери и ребёнка оценивается как удовлетворительное. 16 августа роженице исполнится 13 лет.