12-летняя школьница родила в Павлодаре

Происшествия, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Шокирующая информация о родах подростка распространилась в Казнете

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz   

«Дело зарегистрировано в апреле. В данный момент проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Подозреваемым признан родственник потерпевшей. Другие сведения не подлежат разглашению», – рассказала она. 

В управлении образования Павлодарской области рассказали, что случай произошёл 19 июля в Щербактинском районе.

«Факт беременности выявила администрация школы после выхода из весенних каникул учащихся, после чего информация о данном факте согласно утверждённому алгоритму была передана в соответствующие органы. Девочку с матерью сразу повезли в больницу. 16 августа роженице исполнится 13 лет», – сообщили в управлении. 

В настоящее время по данному факту органами внутренних дел Щербактинского района ведётся расследование. В рамках следствия информация не разглашается.

«На сегодня руководитель Щербактинского района образования получил строгий выговор. Директор работала в школе, будучи пенсионером. Трудовой договор с ней был продлён на один год. Летом она уволилась сама на основании заявления по собственному желанию, когда закончился срок трудового договора», – говорится в сообщении. 

По информации управления здравоохранения Павлодарской области, в областной перинатальный центр пациентка поступила 19 июля, а родила 20-го. Состояние матери и ребёнка оценивается как удовлетворительное.

В управлении рассказали, что девочка выросла в многодетной и малообеспеченной семье. Ранее семью девочки выявила группа оперативного реагирования акимата Галкинского сельского округа, ей была назначена адресная социальная помощь. Тогда отца девочки трудоустроили кочегаром в Галкинскую школу. Девочка учится в этом же учебном заведении.

 

#Павлодар #подросток #роды

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