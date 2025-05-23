Новые спортивные объекты появятся в Атырау

Спорт
80
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В рамках развития спортивной отрасли Атырауской области в ближайшее время планируется реализовать ряд крупных и значимых для региона проектов, сообщает Kazpravda.kz

Эскиз стадиона: акимат

Как сообщили в областном управлении строительства, ожидается строительство шести объектов. В частности, спортивного комплекса «Атырау-арена», уже выделен земельный участок в 4,9 гектара.

Также из областного бюджета предусмотрено финансирование центра национальных видов спорта (ипподром). На данный момент формируется проектно-сметная документация.

Планируется строительство нового стадиона на 12 тыс. мест. Ведется подготовка проектно-сметной документации. Между тем, начнется реконструкция центрального стадиона «Мунайшы», где на сегодня проводятся все крупные спортивные мероприятия. 

«Для одаренных детей будет построен спортивный интернат на 400 мест. Проект планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства. А также строительство байдарочного центра.  Гребля на байдарках и каноэ, кстати, является олимпийским гребным видом спорта», - пояснили в акимате.

#Спорт #строительство #Атырау

Популярное

Все
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Комедия со слезами на глазах
Шквал стрел и дыхание гор
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Казахский учить, как Лего собирать
Талант идею превращает в магию
Расцветет все вокруг
Куда хочу – туда лечу!
Бабочки, которые приносят удачу
Это гордое слово – Учитель
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Ценитель древностей
«Не бойтесь просить о помощи!»: МВД обратилось к детям
Равные возможности и современные технологии
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Шквал стрел и дыхание гор
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
Определились победители чемпионата Казахстана по триатлону
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]