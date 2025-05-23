В рамках развития спортивной отрасли Атырауской области в ближайшее время планируется реализовать ряд крупных и значимых для региона проектов, сообщает Kazpravda.kz

Эскиз стадиона: акимат

Как сообщили в областном управлении строительства, ожидается строительство шести объектов. В частности, спортивного комплекса «Атырау-арена», уже выделен земельный участок в 4,9 гектара.

Также из областного бюджета предусмотрено финансирование центра национальных видов спорта (ипподром). На данный момент формируется проектно-сметная документация.

Планируется строительство нового стадиона на 12 тыс. мест. Ведется подготовка проектно-сметной документации. Между тем, начнется реконструкция центрального стадиона «Мунайшы», где на сегодня проводятся все крупные спортивные мероприятия.