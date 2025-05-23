В рамках развития спортивной отрасли Атырауской области в ближайшее время планируется реализовать ряд крупных и значимых для региона проектов, сообщает Kazpravda.kz
Как сообщили в областном управлении строительства, ожидается строительство шести объектов. В частности, спортивного комплекса «Атырау-арена», уже выделен земельный участок в 4,9 гектара.
Также из областного бюджета предусмотрено финансирование центра национальных видов спорта (ипподром). На данный момент формируется проектно-сметная документация.
Планируется строительство нового стадиона на 12 тыс. мест. Ведется подготовка проектно-сметной документации. Между тем, начнется реконструкция центрального стадиона «Мунайшы», где на сегодня проводятся все крупные спортивные мероприятия.
«Для одаренных детей будет построен спортивный интернат на 400 мест. Проект планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства. А также строительство байдарочного центра. Гребля на байдарках и каноэ, кстати, является олимпийским гребным видом спорта», - пояснили в акимате.