Как отметил директор Рес­публиканского научно-прак­тического центра (РНПЦ) «Дарын» Министерства просвещения Гаждембек Турсунов, в 2024 году в Казахстане было организовано более 80 интеллектуальных мероприятий респуб­ликанского и международного уровня, в которых приняли участие свыше 1,5 млн школьников, что составляет 40% от общего количества учащихся страны.

Особое внимание было уделено Республиканской предметной олимпиаде для сельских школьников, которая второй год проводится по инициативе Минпросвещения. Олимпиада направлена на выявление и развитие талантливых детей из отдаленных населенных пунктов. В 2024 году в школьном этапе приняли участие более 113 тыс. ребят, что на 35 тыс. больше, чем в 2023-м. В результате число призовых мест среди сельских школьников увеличилось почти в 10 раз, открыв новые возможности для школьников.

Кроме того, для подготовки учеников сельских школ к олимпиадам и конкурсам работает онлайн-школа «Дарын». В настоящее время в ней дистанционно обучаются около тысячи финалистов олимпиады для сельских школьников.

Для подготовки к международным олимпиадам РНПЦ организовал 27 республиканских и пять международных учебно-тренировочных сборов для членов олимпийского резерва. Благодаря этому казахстанские школьники смогли показать высокие результаты на интеллектуальных соревнованиях.

В 2024 году 1 816 казахстанских учащихся приняли участие в 35 международных олимпиадах и конкурсах, завоевав 563 медали и 51 почетную грамоту. Отличные результаты дети из Казахстана показали и на международных соревнованиях по робототехнике. Напомним, сборная страны третий год подряд одерживает победы на мировом чемпионате по робототехнике First Global Challenge.

Наши юные математики вошли в тройку лучших на Балканском полуострове, а три научные работы были удостоены престижных наград на международном научно-инженерном конкурсе Regeneron ISEF 2024 среди 2 000 участников из 70 стран.

В 2024 году сборная РК приняла участие в семи самых престижных международных олимпиадах – по математике (IMO), физике (IPhO), биологии (IBO), лингвистике (IOL), химии (IChO), географии (IGeO) и информатике (IOI). В этих соревнованиях наши школьники завоевали 26 медалей, что превзошло результаты прошлых лет.

Эти успехи стали результатом государственной поддержки одаренных школьников. С 2022 года победители международных предметных олимпиад и их наставники получают денежные премии. Размер единовременного вознаграждения составляет: за золотую медаль – 1 500 МРП, за серебряную – 1 000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Учителя, подготовившие победителей, также получают денежные выплаты в зависимости от уровня квалификации: за золотую медаль – 26,5 оклада, за серебряную – 17,5, за бронзовую – 8,5.

Впервые в истории победители и призеры мировых предметных олимпиад были приглашены в Акорду, где Государственный советник Ерлан Карин в торжественной обстановке вручил 26 учащимся и 24 педагогам денежные призы на общую сумму 77,5 млн тенге и 6,5 млн тенге соответственно. Кроме того, победители международных олимпиад получили образовательные гранты казахстанских вузов. Пятеро из шести обладателей грантов выбрали отечественные университеты для продолжения обучения.