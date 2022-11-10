Новый рейс запускается из Кувейта в Казахстан

Запускается новый рейс из Кувейта в город Туркестан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По договоренности между авиационными властями Казахстана и Кувейта кувейтский лоукостер Jazeera Airways планирует с 3 декабря этого года начать полеты по маршруту Кувейт – Туркестан.

«Регулярные пассажирские рейсы между столицей Кувейта и духовным центром тюркского мира будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушном судне типа Airbus A-320», – уточнили в МИИР.

Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, деловых, инвестиционных, культурных и туристических взаимоотношений между Казахстаном и Кувейтом, отметили в ведомстве.