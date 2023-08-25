Новый шанырак для казахской гимназии

Зимой «Казахстанская правда» подняла проблему школы-гимназии «Шанырак» в Риддере («Все худшее – «Шаныраку»?», 2 февраля 2023 года). Напомним, что еще в 2008 году в городе выделили земельный участок под новое здание казахской гимназии. Педагоги и родители ждали строительства больше 10 лет, но когда в 2022-м объект сдали, оказалось, что в здании размес­тили смешанную школу № 11. «Шаныраку» – единственному учреждению с государственным языком обучения – пришлось по-прежнему ютиться в двух корпусах 1958 и 1937 годов постройки. Ни спортзала, ни нормальной столовой, не говоря о современных кабинетах…

Возмущенные родители и общественники направили обращения во все инстанции. Проблема вызвала резонанс. В областном управлении образования, помнится, в ответ заявили: оба здания «Шанырака» в удовлетворительном состоянии, аварийными не являются, дети будут и дальше там заниматься.

Этим летом по настоянию родителей городская исполнительная власть все-таки провела обследование старых корпусов. Как рассказали в риддерском филиале общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі», взявшем ситуацию с казахской гимназией под конт­роль, специализированная аккредитованная организация пришла к заключению, что состоя­ние одного строения является пред­аварийным, другого – требую­щим капитального ремонта. Кроме того, в здании 1937 года, где занимается начальная школа, под столовую приспособлены две небольшие комнаты. Даже если учителя проявят фантастические оргспособности, они не смогут обеспечить обязательное бесплатное питание всех учащихся 1–4-х классов.

Как пояснили в общественной организации, на сегодня городская исполнительная власть дала добро на временное размещение «Шанырака» в новом здании 11-й школы. Родители и педагоги этому рады, власть наконец их услышала. Но пока не вполне понятны детали. Школа рассчитана на 600 мест. В прошлом году контингент учащихся здесь составил 300 человек плюс в казахской гимназии учатся больше 500 ребятишек. Другими словами, в сентябре в учебное заведение придут больше 800 детей. Руководителям двух организаций под одной крышей придется договариваться, организовывать, вероятно, занятия в две смены.

В ближайшей перспективе в городе горняков запланировано строительство типовой современной школы на 600 мест с государственным языком обучения.