Хакеры придумали новый способ проникать в компьютеры казахстанцев

Киберугрозы
126
Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Злоумышленники научились считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в том числе с браузеров, а также устанавливать сторонние приложения.

Фото: Kazpravda.kz

В Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщили о появлении новой хакерской программы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Все мы знаем, что для подписания запроса на получение госуслуги необходимо установить NCALayer. Государственной технической службой выявлен фишинговый интернет-ресурс hxxps://ncalayer.info/update.php, при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа Trojan Downloader. После цепочки расшифрования и загрузок, которая включает популярный репозиторий кода GitHub, на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение Venom RAT v6.0.1, взломанная версия которой распространяется на хакерских даркнет форумах", – говорится в сообщении.

Как проинформировали в компании, особенностью данной вредоносной программы является то, что она обладает функционалом кейлоггера, кражи данных, скрытного дистанционного управления компьютером (VNC), а также управления веб-камерой.

Отмечается, что в конечном результате злоумышленник имеет возможность считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в том числе с браузеров, а также установить сторонние приложения.

"Настоятельно рекомендуем не загружать и не устанавливать подобные программы и не переходить по подозрительным ссылкам, так как это может угрожать вашей личной информации. Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты KZ CERT направлена информация зарубежному регистратору доменного имени о принятии необходимых мер. К тому же, государственным органам и оперативным центрам информационной безопасности направлены уведомления с помощью внутренней платформы для обмена информацией", – добавили в пресс-службе.

В KZ-CERT напомнили, что официальным интернет-ресурсом для установки NCALayer является https://ncl.pki.gov.kz/kz/.

#программа #система #госуслуги #опасность #приложение #взлом #хакеры

Популярное

Все
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Мусор-самозванец
Клип на народный хит
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Полигон не приходит дважды
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Столичный забег
Креатив нынче в цене
Открывшие свое сердце слову
Киноиндустрии требуется единство
Сочетать прокат и идеологию
Жертвы маркетинга
Средний бизнес: есть к чему стремиться
Услышать голос народа
Выборы акимов - народ оценил новации
Коллеги из Китая – в «Қазақ газеттері»
Дорогие наши дороги
Только раз присягают солдаты
Указ Главы государства
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
В такой тесноте и заразиться недолго
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
И на сотом году – победитель!
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
«Ата заңым – айбыным!»
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Приостановление работы домена yandex.kz объяснили в Минцифр…
65 миллионов тенге похитила со счетов казахстанцев киберпре…
"Ответственность в офлайн-жизни будет предусмотрена и в онл…
Сотрудница банка предоставила данные клиента мошеннику

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]