Хакеры придумали новый способ проникать в компьютеры казахстанцев

Злоумышленники научились считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в том числе с браузеров, а также устанавливать сторонние приложения.

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В Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщили о появлении новой хакерской программы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Все мы знаем, что для подписания запроса на получение госуслуги необходимо установить NCALayer. Государственной технической службой выявлен фишинговый интернет-ресурс hxxps://ncalayer.info/update.php, при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа Trojan Downloader. После цепочки расшифрования и загрузок, которая включает популярный репозиторий кода GitHub, на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение Venom RAT v6.0.1, взломанная версия которой распространяется на хакерских даркнет форумах", – говорится в сообщении.

Как проинформировали в компании, особенностью данной вредоносной программы является то, что она обладает функционалом кейлоггера, кражи данных, скрытного дистанционного управления компьютером (VNC), а также управления веб-камерой.

Отмечается, что в конечном результате злоумышленник имеет возможность считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в том числе с браузеров, а также установить сторонние приложения.

"Настоятельно рекомендуем не загружать и не устанавливать подобные программы и не переходить по подозрительным ссылкам, так как это может угрожать вашей личной информации. Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты KZ CERT направлена информация зарубежному регистратору доменного имени о принятии необходимых мер. К тому же, государственным органам и оперативным центрам информационной безопасности направлены уведомления с помощью внутренней платформы для обмена информацией", – добавили в пресс-службе.

В KZ-CERT напомнили, что официальным интернет-ресурсом для установки NCALayer является https://ncl.pki.gov.kz/kz/.