Нурлан Бекназаров: Референдум позволит казахстанцам самим выбирать своё будущее

Сенатор Нурлан Бекназаров посетил Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, где встретился с профессорско-преподавательским составом и обсудил актуальные вопросы предстоящего референдума, а также укрепление механизмов защиты прав граждан.

Депутат подробно рассказал об изменених в Конституцию страны и сути республиканского референдума, который состоится 5 июня. Сенатор подчеркнул, что инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева по проведению всенародного голосования позволит казахстанцам самим выбирать своё будущее, тем самым строить Новый Казахстан вместе.

«Внесение изменений в Конституцию по созданию Нового Казахстана, по реализации новых инициатив окажет положительное влияние на динамичное развитие страны. При этом у населения есть прекрасная возможность принять активное участие в этом процессе», - сказал Нурлан Бекназаров.