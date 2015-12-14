Нурсултан Назарбаев вручил премии ведущим казахстанским ученым
Талгат Исенов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Акорде наградил лауреатов Государственной премии в области науки и техники имени Аль-Фараби, передает Kazpravda.kz.
"Как вы знаете, мы уделяем большое внимание инновационно-индустриальному развитию страны. Было введено 890 предприятий, на которых было затрачено 3,8 триллиона тенге. Эти предприятия уже дали продукцию на 5,3 триллиона. Наши ученые внесли большой вклад в эту работу. Инноваций без науки не бывает, и государство сделало все для ее поддержки. Знаком данного признания является Государственная премия имени Аль-Фараби", – заявил Президент.
Лауреатами премии стали следующие научно-творческие коллективы:
Маратбек Габдуллин, Карлыгаш Джумагулова, Мерлан Досболаев, Сандугаш Коданова, Толеген Кожамкулов, Тлеккабул Рамазанов (За цикл работ на тему "Квантовые и коллективные свойства плазмы: теоретические основы новых технологий").
Талгат Мусабаев, Мейрбек Молдабеков, Даулет Ахмедов, Сергей Дубовиченко, Жумабек Шантаев, Арстан Мухамедгалиев, Леонид Чечин, Эдиге Закарин (За цикл работ на тему "Развитие методов и технологий космической науки для формирования космической отрасли Республики Казахстан").
Абдурасул Жарменов, Людмила Болотова, Сагынтай Исабаев, Ханат Кугизбекова, Игорь Старцев, Николай Ушаков, Серикбол Шалгымбаев, Виктор Шумский (За цикл работ на тему "Промышленная реализация разработок в области металлургии свинца и золота, внесших значительный вклад в инновационное развитие страны и поднявших престиж Казахстана на мировом рынке технологий").
Нурлан Сергалиев, Нуралы Бектурганов, Александр Ким, Серик Тимирханов (За цикл работ на тему "Разработка науко-технических основ и создание инфраструктуры осетроводства в Казахстане").
Нурлан Батпенов, Кайрат Ашимов, Шалгинбай Баймагамбетов, Алексей Белокобылов, Куаныш Оспанов, Ерик Раймагамбетов (За работу на тему "Разработка и внедрение инновационных технологий в хирургии тазобедренного сустава с применением эндропротезирования").
Урал Акчулаков, Герой Жолтаев, Курмангазы Исказиев, Петр Коврижных, Балтабек Куандыков, Евгений Огай (За цикл работ на тему "Научное обоснование углеводородного потенциала Республики Казахстан").
Доктор экономических наук, профессор Аманжол Кошанов награду за свое десятитомное Собрание сочинений получил индивидуально.
Ученые в своих речах отметили важную роль Президента в развитии отечественной науки. Глава государства в свою очередь пожелал им дальнейших успехов и поздравил с наступающим Днем Независимости.