Президент
Нурсултан Назарбаев вручил премии ведущим казахстанским ученым
Талгат Исенов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Акорде наградил лауреатов Государственной премии в области науки и техники имени Аль-Фараби, передает Kazpravda.kz.

"Как вы знаете, мы уделяем большое внимание инновационно-индустриальному развитию страны. Было введено 890 предприятий, на которых было затрачено 3,8 триллиона тенге. Эти предприятия уже дали продукцию на 5,3 триллиона. Наши ученые внесли большой вклад в эту работу. Инноваций без науки не бывает, и государство сделало все для ее поддержки. Знаком данного признания является Государственная премия имени Аль-Фараби", – заявил Президент.

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Лауреатами премии стали следующие научно-творческие коллективы:

Маратбек Габдуллин, Карлыгаш Джумагулова, Мерлан Досболаев, Сандугаш Коданова, Толеген Кожамкулов, Тлеккабул Рамазанов (За цикл работ на тему "Квантовые и коллективные свойства плазмы: теоретические основы новых технологий").

Талгат Мусабаев, Мейрбек Молдабеков, Даулет Ахмедов, Сергей Дубовиченко, Жумабек Шантаев, Арстан Мухамедгалиев, Леонид Чечин, Эдиге Закарин (За цикл работ на тему "Развитие методов и технологий космической науки для формирования космической отрасли Республики Казахстан").

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Абдурасул Жарменов, Людмила Болотова, Сагынтай Исабаев, Ханат Кугизбекова, Игорь Старцев, Николай Ушаков, Серикбол Шалгымбаев, Виктор Шумский (За цикл работ на тему "Промышленная реализация разработок в области металлургии свинца и золота, внесших значительный вклад в инновационное развитие страны и поднявших престиж Казахстана на мировом рынке технологий").

Нурлан Сергалиев, Нуралы Бектурганов, Александр Ким, Серик Тимирханов (За цикл работ на тему "Разработка науко-технических основ и создание инфраструктуры осетроводства в Казахстане").

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Нурлан Батпенов, Кайрат Ашимов, Шалгинбай Баймагамбетов, Алексей Белокобылов, Куаныш Оспанов, Ерик Раймагамбетов (За работу на тему "Разработка и внедрение инновационных технологий в хирургии тазобедренного сустава с применением эндропротезирования").

Урал Акчулаков, Герой Жолтаев, Курмангазы Исказиев, Петр Коврижных, Балтабек Куандыков, Евгений Огай (За цикл работ на тему "Научное обоснование углеводородного потенциала Республики Казахстан").

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Доктор экономических наук, профессор Аманжол Кошанов награду за свое десятитомное Собрание сочинений получил индивидуально.

Ученые в своих речах отметили важную роль Президента в развитии отечественной науки. Глава государства в свою очередь пожелал им дальнейших успехов и поздравил с наступающим Днем Независимости.

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