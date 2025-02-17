Нурымбет Сактаганов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
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Пресс-служба президента сообщила о новом назначении Нурымбета Сактаганова, передает Kazpravda.kz
«Указом главы государства Сактаганов Нурымбет Аманович назначен акимом Восточно-Казахстанской области», - говорится в официальном документе.
В разные годы он работал заместителем акима Восточно-Казахстанской области (10.2012 - 07.2015); первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области (31.07.2015 - 05.2018); акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области (05.2018 - 01.2021); акимом города Семей (01.2021 - 06.2021); акимом Жарминского района Восточно-Казахстанской области (02.2022 - 06.2022); заместителем акима Кызылординской области (06.2022 - 09.2023); первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области (с 09.2023).