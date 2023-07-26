Нужны ли парку такие подарки?

Как оказалось, кустам сортовой сирени, ранее с обеих сторон обрамлявшей центральную аллею, тут не место. И подросшим березкам тоже. Жара под сорок градусов не стала помехой для пересадки этих кустарников и деревьев.

– У нас есть свой агроном, – заявил представитель алматинского ТОО «Эталон», выигравшего по весне право обслуживать парки, скверы и аллеи Шымкента.

Куда их пересадили и пересадили ли вообще, как и то, пережили ли эти зеленые насаж­дения пересадку в середине июня, судить не берусь. Тут приходится верить на слово представителю подрядной организации.

Интересно, пробовал ли тот самый «агроном» отговорить начальство от затеи с пересадкой, которая стопроцентно гарантировала зеленым насаждениям стресс, если не гибель? Впрочем, если даже и пытался, то вряд ли к нему бы прислушались, учитывая, насколько сильным было желание руководства «Эталона» сделать городу подарок.

Компания решила построить на территории парка открытый павильон. Сама решила, сама же и сделала, рассчитывая на восторг и благодарность горожан. В ответ же посыпались возмущенные отзывы. Под моим постом в Интернете о строительстве в парке непонятной конструкции шымкентцы выражения не выбирали. Вот только часть из них.

«В свое время земли забрали у одних бизнесменов под лозунгом «верните парки народу». Теперь, видно, пошел обратный процесс. В парке и так территории в обрез. Где земля? Все больше асфальт-плитка». «Росла сирень вдоль тротуара, а теперь я ее не вижу. Видимо, очередная лавашхана – суперинвестпроект». «Общественные слушания вы провели, чтобы делать эту ерунду? Зачем оно там?». «Все стараются для нас, ночами не спят, пилят-рубят. Варвары». «Не видно сирени и берез. А если решили пересадить, то кто же в такую жару пересаживает!!! Как я полагаю, общественных слушаний не проводили. Не нужно там ничего строить, восстановите все как было». «В Шымкенте стоит жара. Кто в такую жару пересаживает, особенно березы, которым и так, как я полагаю, не климат в Шымкенте, а их еще пересаживают. У меня теперь вопрос: а ваши сотрудники вообще компетентны в этом? Они имеют профильное образование?». «Как же надоели эти варвары-дровосеки!». «Кен-баба» вся в бетоне и асфальте да сплошные кафе и бутики, теперь и Центральный парк в такое же потихоньку превращают». «Так акимат якобы помогает предпринимателям заниматься бизнесом, наплевав при этом на общественные интересы, которые должны стоять выше». «Я тоже недовольна этим, видимо, строят опять бутики, кому-то места не хватает в городе. Решили теперь в парке разместиться. Будет то же самое, что и с детским парком «Кен-баба». «Алматинцы в этом плане молодцы. Они… сохранили город с деревьями, у них они высокие, красивые. А у нас что сейчас стало? Жара невыносимая, потому что деревьев меньше и асфальт повсюду, и стройки одни, а ведь это взаимосвязано с природой, как же у нас не понимают!»

Не поддержали идею сооружения арт-пространства, как обозначили эту новостройку в Шымкентском управлении развития комфортной городской среды, и отдыхающие в парке, мнение которых я спросила. Судя по ответам, люди откровенно не понимают, зачем нужно было сокращать зеленую зону, и даже подсказали кураторам парка, на что следовало бы обратить внимание. К примеру, на недостаток скамеек. Да и существующие очень неудобны, не имеют спинок... Вот и вынуждены аксакалы сидеть, опершись на клюку вместо спинки скамейки.

Но кому какое дело до комфорта посетителей парка, когда есть дела посерьезнее и проекты помасштабнее. И неважно, что удобные скамейки точно нужны, в отличие от арт-пространства.

Ровно неделю в павильоне висели десятка полтора-два картин, возле которых коротала время одинокая девушка-художница. В июле павильон опустел. Сколько я ни выстраивала свой маршрут через парк в надежде увидеть, как горожане погружаются в арт-терапию, не вышло.

То же разочарование ждало и внушительную делегацию чиновников, решивших на месте ответить на мои вопросы о законности появления конструкции.

– Да мы просто сделали городу подарок, – напрочь отметает все возмущения горожан заместитель руководителя ТОО «Эталон» Максат Ермекбаев. – Художники нас об этом попросили. Это во-первых. Во-вторых, когда мы сюда зашли, на этом месте постоянно собирались наркоманы, алкаши, бомжи. Здесь ни одно дерево не пострадало, мы все пересадили. Я вам докажу – фото- и видеоотчеты есть. Не понимаю, когда городу что-то преподносишь, какие-то подарки бесплатно, за свой счет, почему люди возмущаются? Если все будут рассуждать, как вы, то мы Казахстан никогда не выведем на передовую. Нас жители, наоборот, благодарили за это, спросите, народ доволен.

Экс-руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента Ержан Жолдасов, скоропостижно уволившийся через пару дней после памятной встречи в парке, не скрывал своего удивления тем, что арт-пространство пустует.

Примерно такой же была реакция и его подчиненных, как и специалистов управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений городского акимата. Все тут же дружно начали искать варианты того, как бы задействовать конструкцию, чтобы она не пустовала.

Кто-то предложил привлечь учащихся художественного колледжа и художественных школ, пусть, дескать, показывают, чему их научили. Кто-то даже пожелал спортсменов тут увидеть. И ни у кого и тени сомнения не возникло о нужности павильонов, беззастенчиво потеснивших собственно парк, не говоря уж о правовых аспектах содеянного.

– Земля, скорее всего, находится в рекреационной зоне, это – зеленая зона, – комментирует строительство в парке адвокат Наталья Бурмистрова. – Если этот участок не находится в зеленой зоне, то для осуществления строительства, пусть и легкого, нужно, чтобы эту землю на земельной комиссии выделили застройщику. После чего уже аким города принимает решение о предоставлении земли. Потом предстоит процедура получения госакта и создание эскизного проекта. Для начала строительства надо получить АПЗ. После этого управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений согласовывает эскиз, а управление развития комфортной городской среды регистрирует талон о начале строительства. Так должно быть по закону. Ну а если это рекреационная зона, то строить на таком участке можно только то, что будет служить для того, чтобы территория оставалась зеленой зоной.

Пункт 3 статьи 51 Закона РК «Об архитектурной и градостроительной деятельности» гласит, что на территории рекреационной зоны не допускаются размещение (строительство) новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием рекреационной зоны. В управлении развития комфорт­ной городской среды города Шымкента с таким толкованием закона не согласны.

– Это же развитие парка, деревья же вон есть. Что еще надо? – недоумевает заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Абилхаир Онгар. – Госакт на эту землю у нас имеется. Мы здесь обошлись без бетонных работ, никакие разрешения нам не нужны.

Целое управление, специально учреж­денное, для того чтобы в парках были газоны, декоративные кустарники и деревья, создаю­щие микроклимат, позволяющий горожанам легче пережить летний зной, получается, совсем и не озабоченно созданием той самой комфортной среды, так необходимой для жителей. Оно осознанно дало добро на стройку в парковой зоне, тем самым сократив площадь озеленения. И не видит в этом ничего особенного, даже нарушения действующего законодательства.

– Вот у меня на руках план детальной планировки зонирования Центрального парка, – внес ясность главный специалист управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений акимата Шымкента Даурен Айдарбеков. – На этом месте предусмотрены зеленые насаждения общего пользования, то есть это рекреационная зона.

– Значит этой конструкции здесь не должно быть?

– Да, этой конструкции не должно быть. Я могу только сказать, что наше управление не в курсе о данном строительстве и не выдавало никаких исходных материа­лов для установки или проектирования данного объекта.

Даурен Айдарбеков пообещал проинформировать свое руководство об объекте, появившемся в парке. И заверил, что в течение трех дней будут отправлены материалы в ГАСК с информацией о том, что в ходе мониторинга в парке обнаружен самострой. Затем уже ГАСК проведет проверку по данному факту и примет соответствующие меры.

– Павильон здесь стоит и будет стоять, даже не сомневайтесь, – произнес заместитель руководителя «Эталона» Максат Ермекбаев, всем своим видом давая понять, что разговор закончен и тема никому не нужного арт-пространства закрыта.

– Дайте нам неделю, мы определимся и решим, что с этим делать, – на ходу бросил Ержан Жолдасов, спешно покинув не только парк, но и свою должность...