О беззащитности регионов перед селями заявили в Мажилисе

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По словам депутатов, населению просто везет, что пока не возникло печальных последствий

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Вопрос обеспечения селевой безопасности и готовности системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в горных регионах страны требует немедленного вмешательства и системного подхода. Об этом заявил депутат Абуталип Мутали на пленарном заседании Мажилиса, адресовав депутатский запрос на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- В этой связи хочу напомнить слова Глава государства на расширенном заседании Правительства по подготовке к весенним паводкам, цитирую: «без применения цифровых инструментов прогнозирования стихийных бедствий все наши усилия будут напрасны. У нас есть доступ ко всем необходимым технологиям. Вопрос лишь в том, насколько системно и ответственно они применяются», - сказал депутат.

Как он отметил, анализ ответа Министерства по чрезвычайным ситуациям выявил ряд системных проблем и ограничений, требующих безотлагательного внимания на уровне правительства. За период 2021–2025 годов на территории страны зафиксировано 17 случаев селевых проявлений. При этом все они отнесены к событиям с «минимальным воздействием» и отсутствием ущерба. Основной причиной указанных явлений названы интенсивные атмосферные осадки. При этом, представленные данные носят обобщенный характер и не содержат детализированной информации о потенциальных рисках, уязвимых населенных пунктах и прогнозируемых сценариях развития чрезвычайных ситуаций.

Отдельного внимания заслуживает крайне низкий уровень инженерной защищенности. За последние годы реализован лишь единичный крупный инфраструктурный проект — селезадерживающая плотина «Аюсай» в Алматы, что не соответствует масштабу потенциальных угроз в других селеопасных регионах, включая Жетісу, Алматинскую и Жамбылскую области, продолжил Мутали.

- Простыми словами многие наши регионы просто беззащитны перед селями и просто везет, что это не привело к печальным последствиям. Анализ цифровой составляющей показывает, что несмотря на использование геоинформационных сервисов Қазақстан Ғарыш Сапары и внедрение локальных систем мониторинга, в стране отсутствуют полноценные системы раннего прогнозирования с использованием искусственного интеллекта, интеграция сенсорных данных с аналитическими моделями, а также достаточные вычислительные мощности для обработки больших массивов данных.

Система носит ограниченный территориальный характер и фактически охватывает преимущественно город Алматы. При этом часть датчиков демонтируется в межсезонный период, что снижает непрерывность наблюдений. Такая экономия на селезащите когда-нибудь может выйти нам боком. Серьезную обеспокоенность вызывает уровень охвата населения системами экстренного оповещения — порядка 50,5%, что означает, что почти половина граждан может не получить своевременное предупреждение в случае чрезвычайной ситуации. В век информации такой вакуум в минуты ЧС быстро заполняется домыслами и другими опасными инсинуациями, - заявил мажилисмен. 

Также установлено отсутствие системного финансирования селевой безопасности: на уровне государственных программ и проектов целевые бюджетные средства за последние годы не выделялись, что свидетельствует о фрагментарности реализуемой политики. Внедрение современных инструментов, включая систему «Mass Alert», осуществляется поэтапно и не охватывает все селеопасные регионы, при этом интеграция с интеллектуальными системами прогнозирования отсутствует.

Депутат привел в пример Японию, которая использует комплексный подход, сочетая инженерную защиту с развитой сетью мониторинга и моделированием сценариев развития ЧС. Это обеспечивает надежную физическую безопасность и исключает информационный вакуум за счет оперативного и полного оповещения населения.

Швейцария, обладавшая менталитетом точности, опирается на внедрение ИИ и интеграцию всех сенсорных данных в единые аналитические платформы для точного прогнозирования рисков. Устойчивое финансирование селевой безопасности позволяет государству поддерживать 100% охват граждан системами экстренного уведомления.

Международная практика демонстрирует, что управление природными рисками, включая селевые процессы, должно базироваться на комплексном подходе: развитая сеть мониторинга, моделирование сценариев, применение искусственного интеллекта, устойчивое финансирование и полное покрытие системами оповещения. В Казахстане эти элементы развиты неравномерно и носят локальный характер, подчеркнул Мутали.

- В этой связи предлагаю правительству: инициировать разработку и утверждение единой государственной программы по селевой безопасности с отдельным финансированием; провести ревизию причин ограниченного строительства защитных сооружений в селеопасных регионах и представить актуализированную оценку потенциального ущерба по сценариям чрезвычайных ситуаций; определить жесткие сроки внедрения систем, обеспечивающих 100% покрытие населения современными системами экстренного оповещения во всех паводко- и селеопасных зонах; обеспечить качественный переход от простого мониторинга к полноценному внедрению систем прогнозирования на базе искусственного интеллекта и интеграции всех сенсорных данных в единую аналитическую платформу, - заключил мажилисмен.

 

#регионы #ЧС #опасность #сель #депзапрос

В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Подписан меморандум
Дорога к звездам
Искусство лаконичного высказывания
Говорят поэты о любви
История, рассказанная без слов
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Дроны против саранчи
Квартира для чемпиона
Киберпреступность: остановить и одолеть
В центре внимания – человеческий капитал
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
Светское государство: формула устойчивости
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

В Казахстане создадут национальное рейтинговое агентство
Основы рейтинговой деятельности
Кадры на госслужбу будут отбирать в цифровом формате
Казахстан и Турция договорились о транзите военного имущест…

