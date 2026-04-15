По словам депутатов, населению просто везет, что пока не возникло печальных последствий

Вопрос обеспечения селевой безопасности и готовности системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в горных регионах страны требует немедленного вмешательства и системного подхода. Об этом заявил депутат Абуталип Мутали на пленарном заседании Мажилиса, адресовав депутатский запрос на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- В этой связи хочу напомнить слова Глава государства на расширенном заседании Правительства по подготовке к весенним паводкам, цитирую: «без применения цифровых инструментов прогнозирования стихийных бедствий все наши усилия будут напрасны. У нас есть доступ ко всем необходимым технологиям. Вопрос лишь в том, насколько системно и ответственно они применяются», - сказал депутат.

Как он отметил, анализ ответа Министерства по чрезвычайным ситуациям выявил ряд системных проблем и ограничений, требующих безотлагательного внимания на уровне правительства. За период 2021–2025 годов на территории страны зафиксировано 17 случаев селевых проявлений. При этом все они отнесены к событиям с «минимальным воздействием» и отсутствием ущерба. Основной причиной указанных явлений названы интенсивные атмосферные осадки. При этом, представленные данные носят обобщенный характер и не содержат детализированной информации о потенциальных рисках, уязвимых населенных пунктах и прогнозируемых сценариях развития чрезвычайных ситуаций.

Отдельного внимания заслуживает крайне низкий уровень инженерной защищенности. За последние годы реализован лишь единичный крупный инфраструктурный проект — селезадерживающая плотина «Аюсай» в Алматы, что не соответствует масштабу потенциальных угроз в других селеопасных регионах, включая Жетісу, Алматинскую и Жамбылскую области, продолжил Мутали.

- Простыми словами многие наши регионы просто беззащитны перед селями и просто везет, что это не привело к печальным последствиям. Анализ цифровой составляющей показывает, что несмотря на использование геоинформационных сервисов Қазақстан Ғарыш Сапары и внедрение локальных систем мониторинга, в стране отсутствуют полноценные системы раннего прогнозирования с использованием искусственного интеллекта, интеграция сенсорных данных с аналитическими моделями, а также достаточные вычислительные мощности для обработки больших массивов данных. Система носит ограниченный территориальный характер и фактически охватывает преимущественно город Алматы. При этом часть датчиков демонтируется в межсезонный период, что снижает непрерывность наблюдений. Такая экономия на селезащите когда-нибудь может выйти нам боком. Серьезную обеспокоенность вызывает уровень охвата населения системами экстренного оповещения — порядка 50,5%, что означает, что почти половина граждан может не получить своевременное предупреждение в случае чрезвычайной ситуации. В век информации такой вакуум в минуты ЧС быстро заполняется домыслами и другими опасными инсинуациями, - заявил мажилисмен.

Также установлено отсутствие системного финансирования селевой безопасности: на уровне государственных программ и проектов целевые бюджетные средства за последние годы не выделялись, что свидетельствует о фрагментарности реализуемой политики. Внедрение современных инструментов, включая систему «Mass Alert», осуществляется поэтапно и не охватывает все селеопасные регионы, при этом интеграция с интеллектуальными системами прогнозирования отсутствует.

Депутат привел в пример Японию, которая использует комплексный подход, сочетая инженерную защиту с развитой сетью мониторинга и моделированием сценариев развития ЧС. Это обеспечивает надежную физическую безопасность и исключает информационный вакуум за счет оперативного и полного оповещения населения.

Швейцария, обладавшая менталитетом точности, опирается на внедрение ИИ и интеграцию всех сенсорных данных в единые аналитические платформы для точного прогнозирования рисков. Устойчивое финансирование селевой безопасности позволяет государству поддерживать 100% охват граждан системами экстренного уведомления.

Международная практика демонстрирует, что управление природными рисками, включая селевые процессы, должно базироваться на комплексном подходе: развитая сеть мониторинга, моделирование сценариев, применение искусственного интеллекта, устойчивое финансирование и полное покрытие системами оповещения. В Казахстане эти элементы развиты неравномерно и носят локальный характер, подчеркнул Мутали.