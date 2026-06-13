Спасатели обследовали моренные озера ВКО с воздуха

Фото: МЧС

Специалисты МЧС продолжают мониторинг высокогорных моренных озер в Восточно-Казахстанской области и области Жетісу, передает Kazpravda.kz.

В Восточном Казахстане под постоянным наблюдением находятся 144 озера, образовавшиеся в результате таяния ледников. Для оценки их состояния специалисты филиала «Казселезащита» и сотрудники ДЧС провели аэровизуальное обследование на вертолете «Казавиаспас».

Во время облета были осмотрены 30 моренных озер на склонах Ивановского хребта в районе Риддера. Специалисты оценили уровень воды, состояние перемычек и возможные риски возникновения селей, паводков и оползней.

«Селевая, паводковая и оползневая обстановка в районе города Риддер стабильная. Свежих эрозийных и оползневых процессов не зафиксирвоано. Угрозы населенным пунктам, объектам хозяйствования и инфраструктуре обследуемые озера не представляют», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.

По данным ведомства, снежный покров в горах практически сошел, часть озер освободилась ото льда, однако уровень воды в них остается низким. Переливов через естественные перемычки не выявлено. Также специалисты проверили состояние Мало-Ульбинского водохранилища - нарушений целостности плотины не обнаружено.

Аналогичный мониторинг проведен в области Жетісу. Сотрудники МЧС обследовали бассейны рек Қора, Көксу, Көктал, Кескентерек, Өсек, Шежін, Тышқан, Бұрхан и Қорғас.

По итогам проверки специалисты не зафиксировали активного таяния ледников или других факторов, способных осложнить обстановку. На озере Қапқан продолжают работать сифоны для понижения уровня воды, а гидрологические посты функционируют в штатном режиме.