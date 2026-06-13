191 добровольное противопожарное формирование открыли в Казахстане

Добровольцы будут нести круглосуточное дежурство и реагировать на ЧС
В селе Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области начало работу 191-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары», передает Kazpravda.kz.
В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, представители местных властей и жители села.
Новый пожарный пост создан при поддержке местного предпринимателя. Он будет обеспечивать безопасность более трех тысяч жителей сел Жанкожа батыр и Актан батыр, а также позволит значительно сократить время реагирования на пожары и другие чрезвычайные происшествия.
«. », - сообщили в МЧС.
Пост оснащен всем необходимым для несения службы. Здесь оборудованы помещения для пожарной техники, диспетчерский пункт, комнаты отдыха и бытовые помещения. Министерство передало добровольцам пожарную автоцистерну, боевую одежду, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и пожарно-техническое оснащение.
Во время мероприятия глава МЧС также вручил ведомственные награды гражданам, предпринимателям, ветеранам и сотрудникам органов гражданской защиты, внесшим вклад в развитие системы пожарной безопасности региона.
В ведомстве отметили, что для добровольцев будут регулярно проводить обучение и практические занятия по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.