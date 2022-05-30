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О ходе реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы

Директор Департамента экологической политики и устойчивого развития МЭГПР РК А. Ширанов

Река Жайык (Урал) – основная водная артерия Западного Казахстана и является основным источником питьевой воды и водообеспечения для народного хозяйства трех областей Республики Казахстан (Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской).

До 80% водных ресурсов Жайыка (Урала) формируется на территории Российской Федерации, и поэтому состояние экологической системы реки в Казахстане полностью зависит от объемов воды, поступающей к нам из России.

В последние годы состояние реки Жайык (Урал) стремительно ухудшается, экологическая обстановка оценивается как напряженная.

Происходит заиление русла реки и разрушение береговой линии, деградирует пойменная растительность, сокращается биологическое разнообразие.

Экологической проблемой бассейна реки Жайык (Урал) является сохранение ее экосистемы.

Ухудшение состояния и усыхания пойменных лесов определяется комплексом факторов (засухи, изменения гидрологического режима реки Жайык (Урал), заболевания бактериологического и грибкового происхождения и т.п.). Таким образом, без принятия эффективных мер по сохранению и восстановлению пойменных экосистем нижнего течения реки Жайык (Урал) существует реальная возможность полной потери лесов и животного мира.

В связи с заиленностью русла реки на всем протяжении, маловодьем последних лет, река Жайык (Урал) потеряла свое судоходство и рыбохозяйственное значение.

Таким образом, для сохранения экосистемы необходимы эффективные меры по сохранению и восстановлению пойменных экосистем, а также решать вопросы повышения водности реки Жайык (Урал).

Проблема сохранения экосистемы реки Жайык (Урал) относится к разряду трансграничных, для которых необходимо тесное сотрудничество Казахстана и России.

Одним из международных документов, непосредственно посвященных совместному пользованию водными ресурсами, является заключенная в 1992 году Хельсинкская Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. В ней закреплены два ключевых принципа, которые должны определять поведение государств в отношении общих водотоков – «справедливое и рациональное использование» и «обязанность не причинять существенного вреда соседям».

По опыту межгосударственного сотрудничества на международных и приграничных реках, одним из главных предметов соглашения является межгосударственное распределение водных ресурсов, не причиняющее ущерба ни одной стороне.

Для решения вышеперечисленных проблем, в рамках ХІІІ Форума межрегионального сотрудничества с участием президентов Республики Казахстан и Российской Федерации подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации по сохранению экосистемы бассейна реки Жайык (Урал).

В целях реализации данного Соглашения, стороны приняли решение о создании Казахстанско-Российской Комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал)(далее – Комиссия). Целью Соглашения является долгосрочное сотрудничество и урегулирование вопросов в области сохранения экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал).

4 декабря 2020 года подписана Программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал)(далее – Программа).

В рамках первого направления Программы разработано техническое задание к научно-исследовательской работе по теме «Экологическая оценка последствий регулирования стока в бассейне трансграничной реки Жайык (Урал) и разработка научно-обоснованных предложений по сохранению и восстановлению трансграничной реки Жайык (Урал)». На сегодняшний день ведутся работы по изысканию средств на реализацию указанной научно-исследовательской работы.

Для достижения поставленной цели по научно-исследовательской работе планируется сбор исторических и современных физико-географических, гидрологических, климатических данных, данных по водным ресурсам и их использованию, данных по регулированию стока в бассейне, данных по биоразнообразию водных, пойменных и дельтовых экосистем, данных по экологическому состоянию трансграничной реки Жайык (Урал) с созданием базы данных, оценка водного стока, гидрологического режима трансграничной реки Жайык (Урал) в условно естественный и антропогенный «регулируемый» периоды, анализ прошлых, современных и планируемых антропогенных изменений по регулированию стока, водозабору, сбросу в бассейне трансграничной реки Жайык (Урал), оценка влияния и последствия антропогенных изменений по регулированию стока на водные ресурсы, гидрологический режим, качественное состояние вод, экологическое состояние и биоразнообразие водных, пойменных и дельтовых экосистем трансграничной реки Жайык (Урал), разработка научно-обоснованных мероприятий по восстановлению стока, сохранению и восстановлению биоразнообразия с учетом степени ценности и значимости водных, пойменных и дельтовых экосистем трансграничной реки Жайык (Урал) и другие мероприятия.

По итогам разработки научно-исследовательской работы будет дана оценка экологических последствий регулирования стока в бассейне трансграничной реки Жайык (Урал), будут разработаны научно-обоснованные рекомендации по сохранению и восстановлению трансграничной реки Жайык (Урал).

Также необходимо отметить, что с начала реализации Программы, местными исполнительными органами трех областей и центральными государственными органами реализуются мероприятия по проведению комплексного обследования бассейна реки Жайык (Урал) (задачей которого являлось обследование территории бассейна реки для уточнения всех источников загрязнения и других факторов негативного воздействия на состояние экосистемы бассейна), по зарыблению бассейна реки Жайык (Урал) молодью осетровых видов рыб, реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, берегоукрепительным, дноуглубительным, очистным работам и другим мероприятиям.

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